Communiqué du Président de la Commission de l'Union africaine sur la situation au Cameroun, 11 septembre 2019

Addis Abeba le 11 septembre 2019: Le Président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, se félicite de l’engagement du President de la République du Cameroun, S.E Paul Biya, d’organiser un dialogue national pour une sortie de crise dans les deux regions anglophones du pays.

Il encourage et appelle tous les acteurs camerounais, y compris la diaspora et les groupes armés, à prendre part à ce dialogue national et à saisir cette opportunité pour débattre des causes profondes de cette crise.

Le Président réitère la disponibilité de la Commission de l’Union africaine à accompagner le Cameroun dans la recherche d'une solution consensuelle et durable pour préserver l’unité et l'intégrité territoriale du Cameroun.

Ebba Kalondo

Porte-Parole du président de la Commission

African Union Commission

Addis Abeba

