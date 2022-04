Communiqué de presse : Le HCR et ses partenaires s'engagent à développer l’enseignement supérieur innovant pour les jeunes réfugiés dans la région

Le HCR, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés, et le Connected Learning in Crisis Consortium ont organisé une table ronde sur l'amélioration de l'accès à l'enseignement supérieur pour les réfugiés en Afrique de l'Ouest et Centrale (AOC) grâce à l'apprentissage connecté. La table ronde s'est tenue les 29 et 30 mars à Dakar et s’est focalisée sur le Tchad, le Niger et le Cameroun. Elle a réuni des participants des ministères de l'éducation et des universités des trois pays.

La réunion s’est achevée sur un engagement des participants à élargir l'accès des jeunes réfugiés aux possibilités d'enseignement supérieur, qui sont innovantes et liées aux besoins existants sur le marché du travail. Une feuille de route commune pour les trois prochaines années a été élaborée par chaque délégation nationale afin de traduire ces engagements en actions concrètes.

Le taux actuel d'inscription des réfugiés dans l'enseignement supérieur dans la région AOC est de seulement 1,2 %, ce qui est bien inférieur au taux d'accès régional pour les nonréfugiés, qui est en moyenne de 10 %, et au taux d'accès mondial pour les réfugiés qui est en moyenne de 5 %. Les réfugiés sont confrontés à de nombreux défis dans l'accès à l'éducation tertiaire, et l'accès à des programmes d'apprentissage connectés de qualité et certifiés présente une opportunité de surmonter certains de ces défis.

Pour Xavier Creach, Chef du Service de Protection au Bureau Régional du HCR pour l'AOC, les réfugiés ont besoin d'opportunités pour recommencer leur vie, devenir autonomes et retrouver leur dignité. "L'apprentissage connecté offre une occasion unique de permettre aux jeunes réfugiés d'accéder à des cours d'enseignement supérieur de qualité", a-t-il déclaré à l'ouverture de la table ronde. L'enseignement supérieur connecté peut élargir la participation des réfugiés à l'enseignement supérieur tout en leur donnant accès aux contenus et ressources leur permettant de se connecter au monde moderne.

Divers partenaires de l'éducation ont participé à la table ronde, notamment des représentants de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), qui a commencé à soutenir l'accès des réfugiés aux diplômes de l'enseignement supérieur connecté en 2021, et les membres du Connected Learning in Crisis Consortium, dont l’Université de l'Arizona et l'Université de Genève.

''L'AUF et le HCR collaborent sur plusieurs projets innovants visant à améliorer l'accès des réfugiés à l'enseignement supérieur mais aussi l'employabilité en Afrique de l'Ouest et Centrale, initiatives par lesquelles l'AUF et le HCR visent à renouveler les perspectives universitaires, de formation professionnelle et d’emploi offertes aux jeunes réfugiés dans la région'', a déclaré Ouidad Tebbaa, Directrice de l'AUF pour l'Afrique de l'Ouest.

À propos du HCR, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés

Le HCR est une organisation mondiale qui se consacre à sauver des vies, à protéger les droits et à construire un avenir meilleur pour les réfugiés, les communautés déplacées de force et les apatrides. L'objectif principal du HCR est de sauvegarder les droits et le bienêtre des personnes qui ont été forcées de fuir. Le HCR et ses partenaires se sont engagés à atteindre un taux d'inscription de 15% de jeunes réfugiés, hommes et femmes, dans l'enseignement supérieur d'ici 2030 - l'objectif 15by30 - contre un taux d'inscription mondial actuel de 5%. L'enseignement supérieur est en effet un lien essentiel entre l'apprentissage et la rémunération, permettant aux jeunes réfugiés de s'épanouir et de faire la transition vers la poursuite d'un avenir durable. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site :

www.unhcr.org

À propos du Connected Learning in Crisis Consortium

Le Connected Learning in Crisis Consortium (Consortium de l’apprentissage connecté en temps de crise CLCC) est un consortium codirigé par le HCR et l’Université de l'Arizona, qui coordonne les efforts en matière d'apprentissage connecté post-secondaire pour les réfugiés. Le CLCC vise à promouvoir, coordonner, collaborer et/ou soutenir l'offre d'un enseignement supérieur de qualité dans des contextes de conflit, de crise et de déplacement par le biais de l'apprentissage connecté, en partageant et en diffusant des connaissances, des expériences et des preuves, en développant des pratiques innovantes, et en garantissant la responsabilité envers les étudiants et leurs communautés afin de favoriser l'autonomie. Pour plus d'informations, veuillez consulter : https://connectedlearning4refugees.org/

