Communiqué adopté lors de la trente-troisieme session de la Commission Mixte Cameroun-Nigeria créee en application du Communiqué conjoint du 15 novembre 2002 á Genève

Yaoundé, 20 novembre 2021

La Commission Mixte Cameroun-Nigeria, mise en place en application du Communiqué conjoint adopté à la réunion du Sommet de Genève, tenu le 15 novembre 2002 entre Son Excellence Paul Biya, Président de la République du Cameroun, et son Excellence Olusegun Obasanjo GCFR, alors Président de la République fédérale du Nigeria, en présence de Son Excellence Kofi Annan, alors Secrétaire Général des Nations Unies, a tenu sa Trente-troisième réunion ordinaire à Yaoundé les 19 et 20 novembre 2021.

Son Excellence Annadif Khatir Mahamat Saleh, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel et Président de la Commission Mixte Cameroun-Nigéria, a présidé les délibérations de la session. M. Amadou Ali, Vice-Premier Ministre, et M. Abubakar Malami, SAN, Procureur général de la Fédération et Ministre de la Justice, conduisaient respectivement les délégations du Cameroun et du Nigeria.

La Commission Mixte a examiné et adopté l’ensemble des rapports de la Sous-commission de la Démarcation depuis 2014, y compris celui de la 32ème réunion de la SCD, tenue à Yaoundé les 17 et 18 novembre 2021. Elle a félicité la Sous-commission de la Démarcation et l'Equipe technique mixte d'être parvenues à des accords sur douze (12) des dix-huit (18) zones de désaccord initiales depuis sa dernière séance. Elle a également donné à la SCD les paramètres nécessaires à la résolution des deux secteurs de la route Ziguague-Sahle-Mada et Mada-Gourgourou. Elle a en outre encouragé la Sous-commission de la Démarcation à poursuivre son approche pragmatique dans ses visites de terrain prévues à Mabas, Rhumsiki et de la Borne 8. La Commission Mixte a accusé réception du rapport de l'expert indépendant des Nations Unies sur Kotcha et a convenu de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine Session de la CMCN pour examen approfondi.

La Commission Mixte a examiné et adopté le rapport de la réunion du Comité de pilotage du projet sur l’abornement, tenue à Yaoundé le 16 novembre 2021. Elle a félicité le Comité de pilotage du projet et l'Equipe technique de suivi pour avoir réalisé la construction de 1295 bornes sur la frontière depuis la mise en place de la structure tripartite du projet. La Commission Mixte a approuvé les 1673 bornes construites à ce jour et pris note de la nécessité de poursuivre le processus de construction des bornes. Elle a félicité les Parties pour le renforcement des mesures de sécurité sur le terrain.

La Commission Mixte a exprimé sa gratitude aux gouvernements du Cameroun, de l'Allemagne et du Nigeria pour leurs récentes contributions au Fonds d'affectation spéciale destiné à soutenir les exercices de la démarcation. Elle a pris note de la nécessité de mobiliser davantage de fonds pour d'autres activités liées à la démarcation et aux populations touchées. La Commission Mixte a donc demandé aux Nations Unies de fournir un rapport financier du Fonds d'affectation spéciale et un budget prévisionnel exhaustif de tous les travaux à réaliser.

Concernant les initiatives de renforcement de la confiance, la Commission Mixte a salué la coopération des équipes de pays des Nations Unies au Cameroun et au Nigeria et les a encouragées à travailler en étroite collaboration avec les Nations Unies pour réaliser les projets déjà élaborés pour aider les populations concernées.

La Commission Mixte s'est déclarée prête à travailler en étroite collaboration avec les Parties afin d'identifier et de recommander la mise en œuvre de projets d'infrastructures transfrontalières destinés à renforcer la coopération économique et l'intégration des deux pays et de la région. Elle a également recommandé aux deux Parties de finaliser l'accord d'exploitation conjointe des hydrocarbures le long de la frontière maritime.