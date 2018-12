Collecte des données sur les candidats du programme CAPEP et CARED et suivi de sa mise en œuvre - rapport final

III. CONTEXTE

La crise sécuritaire causée par Boko Haram depuis 2013 a exacerbé la précarité de la situation économique et bousculé les rôles socioéconomiques1 . Elle a paralysé les systèmes éducatifs dans les zones affectées et, de ce fait, privé les enfants de leur droit fondamental à l'apprentissage d’une part et favorisé une atmosphère de chaos dans des sociétés déjà traumatisées d’autre part. En fait, elle a un impact direct sur l’accès aux activités éducatives, le développement personnel des enfants et l’environnement dans lequel les enfants apprennent et grandissent. En prônant l’éducation durant cette période de crise, l’on permet aux enfants affectés par les conflits et les catastrophes naturelles d’avoir un développement normal au travers entre autres de leur bien-être et de leur développement social, émotionnel, cognitif et physique. Ces efforts contribuent à rétablir une vie normale, mais aussi la sécurité face aux risques accrus de violence et d'exploitation auxquels les enfants, en particulier les filles, sont exposés lors des crises. En promouvant la stabilité et l'apprentissage fondé sur les droits, ils consolident le tissu social.

Pendant l’année scolaire 2017-2018, 32 des 124 écoles primaires qui sont restées fermées de 2014 à 2016 dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun ont ré-ouvert. Des 92 écoles restantes, 57 sont dans le Mayo-Sava, 16 dans le Logone et Chari et 19 dans le Mayo-Tsanaga.2 Les données des enfants déscolarisés et de ceux qui n’ont pas eu accès à une éducation préscolaire collectées dans les Arrondissements de Kousseri, Mayo-Moskota, Mokolo et Mora lors la mission d’identification font état de 10 362 élèves déscolarisés et 3 563 enfants âgés de 6 ans qui n’ont jamais été ni dans une école maternelle, ni dans un centre préscolaire communautaire (CPC). Mais on estime à plus de 20 000 le nombre d’enfants déscolarisés dans ces 4 arrondissements.

Le Bureau de Zone de l’UNICEF de Maroua en partenariat avec la DREB-EN et dans le souci de répondre aux besoins éducatifs fondamentaux des enfants affectés par la crise a organisé successivement depuis 2015 les cours de CAPEP et CARED à l’Extrême-Nord. Les zones d’intervention dans ce projet sont les Inspections d’Arrondissement de l’Éducation de Base de Kousseri, Mokolo, Mora, Mayo-Moskota (Moskota et Mozogo). Les 17 et 18 Juillet 2018, un atelier d’harmonisation des approches de mise en œuvre des CAPEP et CARED a été organisé à Maroua. Ce qui facilite la mise en place d’un suivi du CAPEP et du CARED.

IV. OBJECTIFS DU PROJET

L’objectif du projet était de s’assurer que le CAPEP et le CARED soient effectifs dans les 35 centres de regroupement des arrondissements de Mokolo (18), Kousseri (7), Mora (6) et MayoMoskota (4).

De façon spécifique, il s’agissait de :