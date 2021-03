Cinq ans à Maroua: Soins essentiels dans une crise oubliée

Depuis 2016, les équipes médicales de Médecins Sans Frontières (MSF) fournissent des soins chirurgicaux d'urgence, des soins de santé mentale et des traitements de maladies endémiques à l'hôpital régional de Maroua, dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun, une partie du bassin du lac Tchad. Les services fournis par les équipes MSF ici vont de la chirurgie traumatologique d'urgence pour les personnes victimes du conflit entre les groupes armés et les militaires, aux soins chirurgicaux et de réadaptation de longue durée pour les personnes impliquées dans des accidents de voiture et aux soins psychologiques. MSF a réalisé plus de 14 000 interventions chirurgicales et assuré plus de 8 000 consultations en santé mentale à Maroua depuis 2016.

Après avoir achevé la réhabilitation d’une unité de soins intensifs et formé de nouvelles équipes chirurgicales, MSF transfère maintenant ces services au ministère de la Santé. Cependant, les besoins de santé dans la région restent importants et pour y répondre, MSF lance de nouveaux projets dans les zones voisines de Mora et Kolofata.

CINQ ANS DE SOINS ESSENTIELS

La crise du lac Tchad a commencé au Nigeria en 2009, avant de s'étendre à tout le bassin du lac Tchad, y compris la région de l'Extrême-Nord du Cameroun, l'ouest du Tchad et le sud-est du Niger. La crise a encore aggravé les besoins dans une région aux infrastructures limitées, aux inégalités sociales, à la pauvreté et aux sécheresses régulières. La crise a déplacé des milliers de personnes, qui ont été exposées à des violences extrêmes et n'ont pas accès aux soins de santé.

La crise du lac Tchad est une urgence humanitaire complexe amplifiée par le changement climatique, l'extrême pauvreté et les conflits transfrontaliers. Le lac Tchad, autrefois le plus grand lac du bassin du Tchad, se rétrécit depuis des décennies. Au fur et à mesure qu'il recule, les pâturages, l'approvisionnement en eau, les moyens de subsistance et la disponibilité du poisson font de même. De là, les conflits prolongés entre les groupes armés et les forces gouvernementales se sont développés. Cette crise continue d'avoir de graves répercussions sur les 17 millions de personnes vivant dans la région. Si les effets de cette crise sont profonds et continus, peu de solutions sont en vue.

Selon le UNHCR, l'agence des Nations unies chargée d'aider et de protéger les réfugiés, 298 225 réfugiés nigérians ont fui vers le Tchad, le Cameroun et le Niger. On estime que 2 832 939 personnes ont été forcées de quitter leur foyer au Nigeria, au Cameroun, au Tchad et au Niger en raison de la crise.

Depuis mars 2015, MSF aide les réfugiés et les personnes déplacées par le conflit dans la région du lac Tchad, ainsi que les communautés d'accueil rendues vulnérables par la violence. En 2021, l'impact de la crise est toujours visible tant sur les populations déplacées que sur les populations hôtes.

« Au début du projet, l’objectif principal de MSF était de s’occuper des victimes de groupes armés qui venaient des zones reculées et étaient référées à Maroua. C’était ça l’idée. Mais après un certain temps, on a commencé à recevoir beaucoup de blessés qui venaient de la ville de Maroua, des accidentés, des personnes qui venaient avec des urgences vitales qu’il fallait gérer. Immédiatement, MSF a commencé à prendre en charge ces cas, c’est-à-dire les blessés de guerre mais aussi d’autres urgences vitales » - Gaëlle Ngacha, infirmière

L'hôpital régional de Maroua, dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun, est le principal centre de référence de la région. Depuis 2016, MSF y apporte un soutien dans le cadre de l’assistance medico-obstétrico-chirurgicale et soutien psychosocial aux populations victimes du conflit (directes ou indirectes) et populations autochtones sans aucune discrimination de sexe, religion, appartenance politique. Les équipes accompagnent notamment la prise en charge des patients souffrant de fractures compliquées, de graves infections des tissus mous et de l'abdomen, ou de brûlures et fournissent des soins gratuits pour les urgences chirurgicales 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des soins postopératoires, des consultations psychologiques et des activités de promotion de la santé, afin d'aider les patients à se rétablir et à reprendre leur vie quotidienne.

Hawa n'est pas la seule patiente à avoir passé autant de temps à l'hôpital. Certains patients passent plus de deux ans en traitement continu. Qu'il s'agisse d'un grave accident de voiture, d'une brûlure ou d'une blessure par balle, les options de chirurgie et de soins médicaux complexes, y compris les soins psychologiques, dans l'Extrême-Nord sont rares, ce qui rend le traitement fourni à Maroua encore plus précieux.

"Des attaques se produisaient tous les jours", *se souvient Ibrahim Abdulahi, 24 ans. Il a fui le Nigeria pour échapper aux groupes armés. Il a perdu plusieurs frères et sa mère dans une attaque. Il a été orienté vers MSF, présentant des signes de stress post-traumatique. “ Je suis constamment sur les nerfs, quand quelqu'un ferme une porte, je pense que c'est une arme. Je ne peux pas être avec les gens, je ne peux pas dormir. J'ai perdu beaucoup de frères, ma mère aussi, tous dans des attaques. Les gens ont évité les coups de feu jusqu'à ce qu'ils deviennent fous. Ça me perturbait aussi mentalement parce que je ne pouvais pas dormir. J'ai été envoyé ici à MSF. Quand je suis arrivé, j'ai dit que je ne savais pas pourquoi j'étais en vie maintenant. Mais avec le traitement que je suis depuis, je vais mieux. Sur le plan de la santé, j'ai récupéré un peu de sommeil, je peux dormir un peu."*

Bien que le sujet de la santé mentale soit peu discuté au Cameroun, l'impact psychologique de la crise ne peut être sous-estimé. L'an dernier seulement, nos équipes médicales ont dispensé 2 400 consultations en santé mentale à des patients de Maroua et Mora. Un accompagnement psychosocial est proposé à tous les patients et soignants pour les aider pendant leur traitement.

« Dès notre arrivée à Maroua, on a eu une pléiade de types de cas. On a rencontré autant des cas de troubles mentaux modérés que des troubles mentaux sévères. En parlant de troubles, on peut citer ici des cas de troubles de l’humeur, des troubles anxieux, des troubles psychotiques ou psychiatriques sans oublier un grand nombre de cas de consommation de substances ou d’abus de substances. A cela s’ajoute notamment les cas de tentative de suicide. » - Raëlle Miamekongo, superviseur santé mentale, Maroua

L'HISTOIRE DE BOUBA

Ibrahim est un producteur de coton de Madaka, dans l’arrondissement de Bogo, dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun. Lorsque son fils Bouba a été gravement brûlé dans un incendie, il l'a emmené à l'hôpital régional de Maroua, où il a été soigné pendant plus de deux ans. Ibrahim est resté avec son fils à l'hôpital, malgré les nombreux défis auxquels il a été confronté. Aujourd'hui, Bouba a neuf ans et peut à nouveau marcher et aller à l'école.

Je m'appelle Ibrahim, Bouba est mon fils. C'était un mardi quand Bouba a été blessé. Nous avions récolté deux caisses de coton et Bouba est allé les chercher lorsque le coton a pris feu. Nous ne savons toujours pas comment cela s'est passé, mais les vêtements de Bouba ont également pris feu et il a couru. Les gens l'ont poursuivi pour éteindre le feu mais personne n'a pu le rattraper. Nous avons dû lui décoller les vêtements et sa peau se détachait avec eux. Nous l'avons emmené à l'hôpital du quartier mais ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas le soigner et ils nous ont conseillé d'aller à l'hôpital régional de Maroua où les médecins MSF nous rencontreraient.

Quand nous sommes arrivés, nous avons été bien accueillis. Au début, on ne pouvait pas dormir, parce que Bouba pleurait, il m’appelait, il a appelait tout le monde, j'étais tellement inquiet pour lui. Ils ont pris soin de nous, et peu à peu son état s'améliorait. Finalement, il a pu dormir, ce qui signifiait que je pouvais aller me reposer pendant que quelqu'un d’autre venait rester au chevet de Bouba. Peu à peu, il a commencé à parler aux gens de l'hôpital, il a fait connaissance avec les médecins et les infirmières.

J’ai dû abandonner ma maison pour m’occuper de Bouba et quand je suis rentré chez moi, je l’ai trouvé détruite. Avec la saison des pluies, les inondations, ma maison était complètement en ruines. Bouba a passé deux ans à l'hôpital pour être soigné, et quand nous sommes rentrés chez moi, j'ai dû reconstruire la maison. Ce n'était pas la seule difficulté que nous ayons rencontrée au cours de ces deux années : mes récoltes ont brûlé aussi, donc l'année suivante je n'ai pas pu cultiver. N'ayant rien à vendre, je n'avais aucune source de revenus. Nous comptions sur toute aide que nous pourrions obtenir. Ma femme et mes autres enfants vivaient toujours à la maison et en avaient besoin. C’est trois ans après l’accident de Bouba que j’ai pu reprendre le travail.

J'ai cultivé du coton et du mil, et aujourd'hui nous comptons sur les revenus du coton pour reconstruire la maison. C’est toujours un travail en cours. Il y avait des gens qui m'ont dit que MSF ne pouvait rien faire pour nous et m'ont dit d'aller chercher ailleurs, mais j'ai refusé. J'étais prêt à rester cinq ans si nécessaire. J’ai attendu patiemment et il y avait des gens qui m’ont également demandé si j’avais payé le traitement, combien de millions j’avais dépensé et j’ai dit que le traitement de Bouba était gratuit. Il y avait des gens qui m'ont demandé comment MSF avait réussi à le soigner, je leur ai dit que s'il avait besoin de sang, je lui donnerais le mien ou je trouverais quelqu'un d'autre qui le pourrait.

Au bloc opératoire, les médecins m'expliquaient ce qu'ils faisaient et j’ai accepté le traitement, et je leur demandais de faire ce qu'ils pensaient être bon pour lui et que je n'allais rentrer chez moi qu'après sa guérison.

Une fois les pansements terminés, il a pu abandonner ses béquilles et marcher à nouveau. Aujourd'hui, il peut pédaler, il est retourné à l'école coranique. Il peut récolter du coton, du mil, il peut puiser de l'eau, il peut faire tous les courses sans difficultés.

Le chef de notre village est venu nous rendre visite aussi. Il m'a donné 10 000 francs, il a continué à venir nous rendre visite pour voir si nous avions besoin de plus de soutien jusqu'à ce que Bouba sorte de l'hôpital. C'est ainsi qu'il nous a aidés.

Pendant le traitement de Bouba, j’avais beaucoup de problèmes. Lorsque j'avais des inquiétudes, j'ai reçu un soutien psychosocial, ce qui m'aidait à réduire mes inquiétudes. Souvent, quand j'étais triste, je pensais que Bouba ne guérirait jamais. Parfois, je voulais abandonner. Quand j'ai entendu les histoires des patients qui étaient venus ici et qui se sont rétablis, cela m'a rassuré. Après le séjour de Bouba à l’hôpital, nous sommes revenus pour qu’il reçoive des soins de physiothérapie.

Quand mon fils a recommencé à marcher, j’ai repris espoir. Mais c'est quand il a vraiment commencé à récupérer que j'ai ressenti un soulagement. Les gens m'ont dit que j'étais très patient et j'ai dit que lorsqu'on accompagne quelqu'un à l'hôpital, il faut être patient.

BESOINS CONTINUS ET SOINS CONTINUS

Les équipes MSF ont également répondu à diverses épidémies de maladies dans la région de l'Extrême-Nord, notamment la rougeole, le choléra et le Covid-19. En 2018, la région du lac Tchad a été frappée par plusieurs épidémies de choléra. Les équipes MSF ont traité plus de 30 000 patients et vacciné plus de 550 000 personnes. Au cours de la même période, plus de 3 000 patients atteints de rougeole ont également été pris en charge.

Des besoins énormes sont toujours présents dans l’Extrême-Nord du Cameroun. Pour cette raison, MSF lance de nouvelles activités à Kolofata et Mora, près de la frontière avec l'État de Borno, au Nigeria. À Kolofata, les équipes MSF fourniront des soins de santé de base, y compris le traitement de la malnutrition infantile, du paludisme et de la diarrhée. À Mora, où MSF travaille depuis 2016, nos équipes continueront à fournir des soins de santé de base. Rien qu'en 2020, MSF a traité plus de 50 000 patients à Mora, plus de 17 000 pour le paludisme. À Mora, MSF proposera bientôt des interventions chirurgicales d’urgence pour les accouchements complexes et les patients présentant des traumatismes, y compris des blessures par balle. Ces nouveaux services reflètent le besoin non seulement de soins continus, mais aussi de services plus spécialisés dans une région qui connaît des violences fréquentes. L'ajout d’une prise en charge chirurgicale à Mora est particulièrement pertinent, car c'est de plus en plus le lien à partir duquel de nombreux patients nécessitant une intervention chirurgicale d'urgence sont orientés vers Maroua.

«Avec l'augmentation de la capacité de l'hôpital général de Maroua, et l'ajout de services chirurgicaux à Mora et de soins primaires à Kolofata, notre objectif est d'élargir la disponibilité des soins de santé pour les populations à un moment où les conflits armés, un climat changeant, de la nourriture et de l'eau l'insécurité impose des difficultés persistantes à ceux de l'Extrême-Nord. » - Dr Modeste Tamakloe, chef de mission MSF au Cameroun

Médecins Sans Frontières est une organisation humanitaire médicale internationale et indépendante qui fournit une aide d'urgence aux personnes touchées par les conflits armés, les épidémies, les pandémies, les catastrophes naturelles et l'exclusion des soins de santé. Nous offrons une assistance aux personnes en fonction de leurs besoins et indépendamment de leur race, de leur religion, de leur sexe ou de leur affiliation politique. Médecins Sans Frontières travaille au Cameroun depuis 1984. Aujourd'hui, nous menons des projets médicaux humanitaires dans l'Extrême-Nord et dans les régions du sud-ouest du pays. Nous travaillons dans chacune de ces régions sur la base de notre évaluation des besoins de la population.