Cartographie et profil socio-économique des communautés de retour au Cameroun (Avril 2018)

1. INTRODUCTION AU CONTEXTE CAMEROUNAIS

UN CONTEXTE DE VIVES TENSIONS SOCIO-POLITIQUES

Le Cameroun fait actuellement face, au-delà de ses défis socio-économiques de long terme, à une situation socio-politique critique. Le pays subit des offensives continues du groupe terroriste Boko Haram dans la région de l’Extrême-Nord et de l’Adamaoua depuis 2014, alors que le risque d’une insurrection sécessionniste d’ampleur dans les zones anglophones croît depuis octobre 2017, transformant ces deux zones en foyers de mobilité transnationale dans le pays.

Pays aux multiples lignes de fracture, la question anglophone n’est pas nouvelle au Cameroun ; mais l’intensification des troubles, depuis 2016, fait craindre à de nombreux observateurs internationaux une crise conséquente et prolongée. La déclaration d’un administrateur du Centre international des migrations (CIM) du GIZ illustre le climat politique camerounais : « il y a une peur générale pour l’avenir politique du pays : les gens de la classe moyenne veulent partir, aller à l’étranger pour voir ce qui va se passer ici ».

Au-delà des départs dits « conjoncturels », dues à l’exacerbation des tensions politiques et sociales, une culture de la migration plus ancienne règne au Cameroun, comme le confirme certaines données récoltées dans notre étude: « Les gens vendent même des terres familiales simplement pour pouvoir envoyer leurs enfants à l'étranger; cela a considérablement augmenté avec la crise socio-politique dans la région».

Cette situation insurrectionnelle cristallise la défiance des populations envers les autorités camerounaises, et explique la réduction des leviers d’action de la puissance publique dans les régions anglophones, qui deviennent difficilement accessibles. Elle perturbe également le cours des activités économiques, dont le commerce constitue un tissu important : « le business qui était florissant, compte tenu de la proximité de la localité avec le Nigeria, est très en baisse à cause des crises sociopolitiques dans la zone».Face à ce faisceau de crises, la léthargie prolongée du système politique camerounais, caractérisé par ce que les chercheurs Fred Eboko et Patrick Awondo qualifie d’« Étatstationnaire », l’élection présidentielle (juin 2018) a marqué l‘espoir d’une période plus favorable et d’une accélération du processus de décentralisation, comme annoncés. Attendu par de nombreux acteurs locaux, le renforcement des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun est la clé de voûte du développement d’une gouvernance locale efficace et inclusive, et de fait, d’une meilleure appropriation des acteurs locaux de la problématique de la réintégration durable des migrants.

Tenter de comprendre le rôle de la mobilité dans le système social et politique camerounais requiert de se pencher sur ce que Marie-Emmanuelle Pommerolle désigne comme « la démobilisation collective ».

La disparition des formes d’actions collectives orientées vers le politique, à l’exception des revendications séparatistes anglophones, est emblématique d’un « coma social sans fin »: désaffection de l’action syndicale, désaffection des partis politiques d’opposition, multiplication des initiatives socioéconomiques pour pallier les défaillances de la puissance publique (tontines, associations ethnicoculturelles, etc). Dans la théorie classique de l’action collective, face aux obstacles aux mobilisations protestataires (répression, clientélisme, etc), Albert Hischman identifie la migration comme une stratégie de défection (exit) dans un contexte où la protestation (voice) ne peut émerger. 10 Une relecture de cette approche, dans le cadre des migrations transnationales, conduit à souligner que le processus migratoire – qui combine un ensemble de facteurs de long-terme et de court-terme – peut être entendu, dans un contexte politique, comme une externalisation de la protestation11, ce qui constitue un point d’entrée particulièrement intéressant dans le cas camerounais.

Au Cameroun, les trajectoires migratoires prennent la forme d’un mouvement général des zones rurales vers les grandes agglomérations, et sur le plan international, elles tendent à se diriger vers l’Europe (France en premier lieu, suivi de la Belgique, des Pays-Bas et de la Suisse12) et en Afrique subsaharienne (le Nigéria et le Gabon sont les deux destinations privilégiées des camerounais juste après la France)13 .

D’autres régions montent également en puissance sur le continent (Maghreb) et à l’extérieur (MoyenOrient, Chine).

Le projet migratoire au Cameroun repose sur lesintermédiaires qui facilitent le trajet vers les destinations susmentionnées (dokimen, feymen, big men). 14 Des réseaux de trafics et de traites d’êtres humains occupent également une place importante dans le système de migration . À Kumbo par exemple, l’une des communautés de cette étude, les migrations à destination du Moyen-Orient (Koweït, Liban, Dubaï) pour occuper des emplois de domestiques sont légion, et ont donné lieu à un activisme des organisations confessionnelles dans des campagnes de prévention et de sensibilisation. La question des intermédiaires est à l’ordre de l’agenda national, comme le confirme un entretien avec l’Observatoire national de la Jeunesse en mars 2018 : « Les réseaux d’incitation au départ sont bien huilés, mais l’État a commencé à les débusquer ».

Dans le cadre de communautés d’étude aux profils différenciés, ce rapport se veut une contribution à une meilleure compréhension des dynamiques de départ, et de retour de migrants Camerounais ; dans cette perspective l’identification d’un certain nombre de défis dans le cadre de la réintégration durable, et de leviers d’action, au niveau national et local, seront suggérés.