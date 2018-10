Cap sur Minawao Lettre d’Information de la Sous-Délégation du HCR à Maroua - N°009, Octobre 2018

Les retours spontanés

De mai à juillet 2017, le HCR et les autres acteurs humanitaires ont observé le départ spontané d’au moins 13091 réfugiés nigérians du camp de Minawao. La majorité se dirigeait vers Pulka, Bama et Banki, dans l’Etat du Borno. Au regard de la situation sécuritaire volatile prévalant alors dans ces zones de retour, le HCR en appui aux Gouvernements nigérian et camerounais, a initié une campagne de sensibilisation sur les solutions durables. Celle-ci met un accent particulier sur le retour volontaire, conformément aux modalités de l’Accord Tripartite signé le 02 mars 2017 et disposant un retour digne et sécurisé.

Depuis mai 2018, l’on observe le retour de ces réfugiés partis du camp de Minawao. 1703 retournés ont d’ores et déjà été répertoriés et sont progressivement interviewés par le HCR et le Gouvernement camerounais pour reouverture de leurs dossiers, en vue de leur prise en charge et réintégration dans le camp.

Salamatu et sa famille font partie des réfugiés nigérians ayant spontanément quitté le camp de Minawao en mai 2017. «Nous avions été informés par nos leaders à Maiduguri que notre ville Banki était pacifiée et sécurisée; au camp, il n’y avait pas assez d’eau ni de nourriture. Nous avons préféré retourner chez nous» explique-t-elle. Seulement deux mois après leur retour, Boko Haram attaquait Banki et ses environs, limitant les mouvements des populations. Salamatu confie: « Il y’a 7 mois, Banki a à nouveau été attaquée. Mon mari et d’autres personnes ayant quitté Minawao ont été sauvagement tués par Boko Haram. J’ai décidé de revenir au camp avec mes cinq enfants, là nous vivons dans la paix et la sécurité. Je regrette amèrement notre départ de 2017».

John quant à lui a quitté Minawao en 2017, accompagné de sa femme et ses trois enfants, après y avoir vécu deux années. A Banki, il avait repris ses activités agricoles. Cependant, au cours d’une nuit, la ville a été attaquée par des éléments de Boko Haram qui auraient tué les gardiens à coups de couteaux et de machettes pour se ravitailler en vivres. «J’ai pris la fuite avec d’autres personnes, abandonnant mon épouse, mes enfants et je suis revenu au camp. Je n’ai pas de nouvelles de ma famille et je suis inquiet. J’ai perdu le sommeil car je ne sais ce qui leur est arrivé», relate-t-il.

Alors qu’une croissance annuelle de 5000 personnes a été prévue pour 2018, le camp de Minawao a déjà grandi de plus de 13525 individus de janvier à septembre 2018. Plus encore, une analyse des interviews de protection et de l’environnement sécuritaire montre qu’en plus de la croissance naturelle, le camp de Minawao continuera de recevoir de nouvelles arrivées. Il n’est donc pas superflu de relever que les besoins sont énormes notamment en protection, éducation, santé, NFIs, eau. Ces populations sont confrontées aux problèmes d’abris et leur alimentation reste également un défi.