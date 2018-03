Cameroun Évaluation multisectorielle Département du Mayo-Sava - Synthèses des résultats de l’enquête ménage - Octobre 2017

Contexte

Le Mayo-Sava est le second département de l’Extrême-Nord le plus affecté par les déplacements de population, après le Logone-et-Chari. En 2017, il est devenu la zone la plus touchée par les attentats suicides et les attaques ciblées contre les villages avec 183 incidents enregistrés entre janvier et octobre.

Cette insécurité croissante a entrainé le déplacement de nombreuses familles fuyant les violences. En octobre 2017, la population déplacée en raison du conflit était estimée à 72 000 personnes, y compris 59 000 déplacés internes et 13 000 retournés. Si aucun réfugiés hors-camps n’étaient enregistré par la DTM de l’OIM au moment de l’enquête, le HCR a depuis lors procédé au recensement de 1 793 réfugiés dans le département.

L’analyse des données secondaires a révélé le manque d’information sur les besoins et l’assistance. Les seules données disponibles correspondaient à des moyennes générales applicables à la région de l’Extrême-Nord ou, à contrario, des données spécifiques à l’arrondissement de Kolofata.

Dans ce contexte, l’Inter Secteur a recommandé de conduire une évaluation multisectorielle des besoins dans les trois arrondissements du Mayo-Sava, en insistant sur les questions de protection et d’accès aux services de base et à l’assistance humanitaire. La proposition a été validée par l’Équipe Humanitaire Pays (HCT) le 29 juin 2017.

L’évaluation a été permise grâce au soutien technique, financier et humain des membres de l’Inter Secteur, Yaoundé et Maroua. La méthodologie (échantillonnage) et les outils (questionnaires) ont été développés suite à un processus collaboratif impliquant tous les secteurs avant d’être validés par l’Inter Secteur.