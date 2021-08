Cameroun : Un collaborateur du CICR tué

C'est avec une grande tristesse que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) confirme qu’un de ses collaborateurs est décédé le 23 août suite aux blessures subies la veille au cours d’une agression à Bamenda, dans le Nord-Ouest du Cameroun.

Diomède Nzobambona, un canadien âgé de 62 ans, était un délégué spécialisé en eau et assainissement qui travaillait pour le CICR depuis 2003, et qui avait été sous contrat de la Croix-Rouge canadienne entre 2007 et 2012.

Diomède était à Bamenda pour fournir une assistance humanitaire aux communautés affectées par les violences armées dans la région.

Les circonstances de cette tragédie doivent encore être clarifiées et aucune information ne peut être donnée à ce stade. La priorité du CICR est de prendre soin des personnes les plus affectées par cette tragédie, en particulier sa famille, ses proches et ses collègues.

« Les mots ne suffisent pas pour exprimer l'immense tristesse face à cette perte, ni apaiser le chagrin de sa famille et de ses proches. Nous leur adressons nos sincères condoléances et l'expression de notre plus profonde sympathie », déclare Markus Brudermann, chef de la délégation pour le Cameroun.

Présent au Cameroun depuis 1992, le CICR est une organisation humanitaire neutre et impartiale qui porte protection et assistance aux victimes du conflit armé à l'Extrême Nord du pays et aux communautés affectées par les violences armées dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.