Cameroun suivi de la sécurité alimentaire bulletin No 4, février 2018

CONTEXTE

Dans le cadre du suivi de la situation alimentaire au Cameroun, le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER) à travers le Programme National de Veille et de Vulgarisation de la Sécurité Alimentaire (PNVRSA) et le PAM ont réalisé un nouveau tour de collecte de données entre le 10 et le 28 février 2018 dans les 4 régions prioritaires du Cameroun (Extrême-Nord, Nord, Adamaoua, Est).Au total 2244 ménages ont fait l’objet d’enquête dans 113 sites sentinelles disséminés.

Des discussions de groupes ont été conduites dans 124 communautés et 122 marchés. Les données secondaires ont été prises en compte dans les analyses. Les résultats du FSMS serviront à alimenter les analyses du Cadre Harmonisé.

PRINCIPAUX RESULTATS