Cameroun : renforcement des capacités des acteurs du processus électoral

A la demande des autorités camerounaises, et dans le cadre de la préparation de l’élection présidentielle du 07 octobre 2018 au Cameroun, l’OIF organise, les 11 et 12 septembre à Yaoundé, un atelier de renforcement des capacités des membres d’Elections Cameroun (ELECAM) ainsi que des acteurs institutionnels et non institutionnels nationaux du processus électoral camerounais, y compris les représentants des candidats et la société civile.

Cet atelier, organisé en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) fait suite aux deux séminaires organisés par l’OIF respectivement « sur la gestion du contentieux électoral » et sur « l’appropriation des textes électoraux » en mai et juillet 2018.

Animé par des experts francophones de haut niveau, il vise à partager avec les parties prenantes du scrutin présidentiel les meilleures pratiques développées dans d’autres contextes électoraux au sein de l’espace francophone, en particulier dans les domaines suivants : gestion du cycle électoral ; organisation des bureaux de vote ; la biométrie électorale dans ses évolutions technologiques ; la sécurisation des opérations électorales ; la communication électorale ; et l’observation électorale.