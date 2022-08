Cameroun - Région de l’Extrême-Nord : Suivi des urgences, Rapport n°35 (25 août 2022)

L’objectif de l’outil de suivi des urgences est de rassembler des informations sur les mouvements significatifs et soudains de populations. Ce tableau de bord présente des informations sur des mouvements de personnes des localités de Moutsikar, Bigdé et Moudoukoi du Mayo-Moskota et Mokolo, survenus entre le 15 juillet et 19 août 2022.

RÉSUMÉ DES ÉVÉNEMENTS

Suite à de multiples attaques entre le 28 juillet et 19 août 2022 de plusieurs localités des arrondissements de Mokolo et Mayo-Moskota, toutes situées dans le département du Mayo Tsanaga (région de l’Extrême Nord). Environ trois cent vingt (320) ménages soit 2 500 individus ont effectué un déplacement forcé pour trouver refuge dans les localités de Kechkémé, Guid-Balla et Dzarkouma (arrondissement de Koza) et Mandossa et Moskota (arrondissement de Mayo-Moskota) département du Mayo-Tsanaga (région de l’Extrême Nord). La grande majorité des populations déplacées (70%) sont sans abris et résident à l’air libre, tandis que 20 pour cent vivent dans des maisons abandonnées et 10 pour cent vivent avec les familles d’accueil.