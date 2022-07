Cameroun - Région de l’Extrême-Nord : Suivi des urgences, Rapport n°34 (19 juillet 2022)

L’objectif de l’outil de suivi des urgences est de rassembler des informations sur les mouvements significatifs et soudains de populations. Ce tableau de bord présente des informations sur des mouvements déplacements de personnes survenus entre le 25 juin et 17 juillet 2022 dans les localités de Tolkomari, Kouyape, Mozogo et Nguetchewe, arrondissement du Kolofata et du Mayo Moskota (départements du Mayo-Sava et du Mayo-Tsanaga) dans la région de l’Extrême-Nord.

RÉSUMÉ DES ÉVÉNEMENTS

Durant la fin du mois de juin 2022, le village Talla Katchi, arrondissement du Mayo Moskota (département du Mayo-Tsanaga), a été témoin d’un démantèlement du poste des forces de défense et de sécurité.

Face au climat d’insécurité généré par le démantèlement du poste, et conscient du danger et de la menace d’éventuelles d’attaques et incursions de Groupes Armées Non Etatiques (GANE), 306 ménages soit 1 836 individus ont été contraints de quitter de manière préventive leur localité vers les localités de Tolkomari, Kouyape, Mozogo et Nguetchewe situées dans les départements du Mayo Sava et du Mayo Tsanaga (région de l’Extrême Nord). La grande majorité des populations déplacées sont installées à la recherche des zones de calme et stabilité , le reste résidant dans des maisons louées (10%) ou des écoles (soit 3%). Les PDI se sont déplacées principalement à pied, à vélo et en moto.