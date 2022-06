Cameroun - Région de l’Extrême-Nord : Suivi des urgences, Rapport n°33 (20 Juin 2022)

L’objectif de l’outil de suivi des urgences est de rassembler des informations sur les mouvements significatifs et soudains de populations. Ce tableau de bord présente des informations sur des mouvements déplacements de personnes survenus entre le 12 et 16 juin 2022 dans la localité de Ndrock, arrondissement du Mokolo (département du Mayo-Tsanaga) dans la région de l’Extrême-Nord.

RÉSUMÉ DES ÉVÉNEMENTS

Du 12 au 16 juin 2022, le village Ndrock, arrondissement du Mokolo (département du Mayo-Tsanaga), a été témoin de multiples attaques de groupes armés non étatiques (GANE), conduisant à la mort de plusieurs personnes civils, à la destruction de maisons incendiées de l’occupation de maisons par des assaillants, et le pillage de plaques solaires, vivres,argent , bétails et biens non alimentaires.

Face à ce climat d’insécurité et conscients du danger et de la menace, 1 000 ménages soit 7 180 individus ont été contraints de quitter de manière préventive leur localité vers les localités de Tourou centre, Moutaz, Loktsa, Camp mission, Mokolo ville, situés dans le département du Mayo Tsanaga (région de l’Extrême Nord) et vers Guider, Garoua et Ngong situés dans la région du Nord. Les populations déplacées étaient à la recherche des zones de calme et se sont déplacées principalement à pied, à vélo, en voiture et en moto.