Cameroun - Région de l’Extrême-Nord : Suivi des urgences, Rapport n°31 (20 mai 2022)

L’objectif de l’outil de suivi des urgences est de rassembler des informations sur les mouvements significatifs et soudains de populations. Ce tableau de bord présente des informations sur des mouvements retours de personnes survenus entre le 16 Mai 2022 et 19 Mai 2022 dans l’arrondissement du Logone Birni (département du Logone et Chari) dans la région de l’Extrême-Nord.

RÉSUMÉ DES ÉVÉNEMENTS

Suite à un conflit intercommunautaire survenu le 05 décembre 2021 dans l’arrondissement de Logone Birni et rapidement répandu aux départements du Logone et Chari et du Mayo-Danay, plus d’une quarantaine de villages furent détruits et xxxx individus furent déplacés de force dans plusieurs départements et au Tchad. Avec le retour progressif de la paix et de la stabilité dans la zone de crise et en vue d’accéder à des terres arables pour conduire des activités agricoles, 105 ménages déplacés, soit 829 personnes ont entamé entre le 15 et le 19 mai 2022 un mouvement de retour vers les villages de Ndjamena, Dougoumbra, Kalgoulou et Gô, tous provenant majoritairement de l’arrondissement de Waza.