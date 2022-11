Cameroun - Région de l’Extrême-Nord : Suivi des urgences - Département du Logone et Chari, Rapport n°54 (02 - 03 Novembre 2022)

MÉTHODOLOGIE

Le suivi des situations d’urgence (en anglais, Emergency Tracking Tool, ETT) est une des composantes de la Matrice de suivi des déplacements (DTM) déployée par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM). Il a pour objectif de rassembler des informations sur les mouvements significatifs et soudains de populations ainsi que sur des urgences sécuritaires et climatiques. Les données ont été collectées par observation directe et par des entretiens téléphoniques, auprès de 05 informateurs clés, principalement les autorités locales, les organisations non gouvernementales (ONGs), les organisations de la société civile (OSCs) et les représentants des populations sinistrées dans les lieux affectés. Ce tableau de bord présente les informations sur les personnes affectées par la montée des eaux du fleuve Logone ayant provoqué des inondations et plusieurs dégâts matériels. Depuis le mois octobre 2022 jusqu’à nos jours, les localités situées sur les berges du fleuve Logone du côté de la République du Tchad ont été victimes de la montée des eaux (inondations) qui ont provoqué le déplacement de plus d’une centaine de personnes de la localité de Gamal au Tchad vers la localité de Logone Birni centre (Quartier Tikini) dans l’arrondissement du Logone Birni, département du Logone et Chari, dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun.