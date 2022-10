Cameroun - Région de l’Extrême-Nord : Suivi des urgences - Département du Logone et Chari, Rapport n°47 (14 -16 Octobre 2022)

Le suivi des situations d’urgence *(en anglais, Emergency Tracking Tool, ETT) *est une des composantes de la Matrice de suivi des déplacements (DTM) déployée par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM). Il a pour objectif de rassembler des informations sur les mouvements significatifs et soudains de populations ainsi que sur des urgences sécuritaires et climatiques. Les données ont été collectées par observation directe et par des entretiens téléphoniques, auprès de 05 informateurs clés (principalement les autorités locales, ONG, OSCs et les représentants de populations affectées) dans les lieux affectés. Ce tableau de bord présente les informations sur les personnes affectées par les attaques répétées des groupes armés non étatiques ayant provoqué plusieurs dégâts matériels.

Le mois d’octobre 2022 est marqué par des exactions des groupes armés non étatiques notamment dans les localités de Naga, Gorétal Tchandi, Dororo, Katikimé et Doroliman dans l’arrondissement de Darak et Tchika, dans l’arrondissement de Hilé-Alifa, département du Logone et Chari. Dans la nuit du 09 au 10 octobre 2022, les GANE (Groupe Armé Non Etatique) ont fait une incursion dans la localité de Katikimé 2 (Doroliman). Deux jeunes personnes y ont été enlevées, une pirogue, ainsi que 750 litres de carburant emportés. Le 12 octobre 2022, les groupes armés ont fait une nouvelle incursion dans la localité de Katikimé 2, une femme et son enfant ont été kidnappés, plusieurs boutiques cambriolées et les biens des populations emportés. Ce incidents ont provoqué le déplacement de plusieurs d’un millier de personnes vers les localités de Makary centre et Ngouma dans l’arrondissement de Markary, de Blangoua, arrondissement de Blangoua, et les localités de Hilé Alifa 1 et 2, situées dans l’arrondissement de Hilé Alifa dans le même département.