Cameroun : Rapport de situation, 7 février 2022

FAITS SAILLANTS

Rapport de situation de la région de l'Extrême-Nord (1-31 janvier)

La délégation régionale de la santé publique a annoncé le début d’une épidémie de choléra dans la région, avec un cas confirmé dans le district de Fotokol le 23 janvier

Incendie de l’école publique de Tallakachi dans le département du Mayo-Tsanaga à la suite d’une attaque d’un groupe armé non étatique (GANE) le 12 janvier

Des manifestations, suite aux arrestations liées au conflit intercommunautaire dans le Logone Birni, ont causé le décès d’au moins deux personnes dans la ville de Kousséri

Plus de 2 377 hectares de cultures détruits par les oiseaux granivores dans les départements du Mayo-Tsanaga, Mayo-Sava et Logone et Chari

Contexte humanitaire

Un calme relatif est observé dans la région depuis les affrontements intercommunautaires du 5 décembre 2021 dans l’arrondissement du Logone Birni, dans le département du Logone et Chari. Au 31 janvier, le mécanisme de réponse rapide (RRM) a enregistré 5 115 ménages déplacés, soit 37 018 personnes dont 11 015 personnes dans le département du Diamaré, 25 706 personnes dans le Logone et Chari et 297 personnes dans le Mayo-Sava. Le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et les autorités tchadiennes ont rapporté environ 37 500 personnes pré-enregistrés au Tchad au 26 janvier.

Les 10 et 11 janvier, des manifestations des membres d’une des communautés impliquées dans le conflit intercommunautaire ont causé la mort de deux civils et de nombreux dégâts matériels dans la ville de Kousseri, dans le Logone et Chari. Suite à ces incidents, le Département de la sûreté et de la sécurité des Nations Unies (UNDSS) avait suspendu les mouvements des agences onusiennes à Kousseri. Suite au retour au calme, les restrictions ont été levées et la réponse humanitaire s’est poursuivie dans les localités d’accueil et site des personnes déplacées internes (PDI). Fin janvier, des mouvements de retours de PDI ont été rapportés dans l’arrondissement de Logone Birni.

Sur le plan sanitaire, la délégation régionale de la santé publique (DRSP) a rapporté un cas de choléra confirmé dans le district de santé de Fotokol dans le Logone et Chari. Les partenaires, en appui à la DRSP, se sont mobilisés pour la prise en charge du cas, qui est sorti guéri. En janvier 2022, 192 nouveaux cas de COVID-19 et cinq décès ont été enregistrés, ce qui porte le cumul à 2 621 cas et 63 décès au 31 janvier. Malgré les campagnes de vaccination réalisées en décembre 2021, seulement 7.9% des personnes ciblées dans la région ont reçu une dose de vaccin et 1.9% deux doses.