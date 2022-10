Cameroun : Rapport de situation, 4 oct. 2022

FAITS SAILLANTS

Rapport de situation de la région de l'Extrême-Nord (1-31 août 2022).

Environ 3 836 ménages (22 776 personnes) sont affectés par les inondations dans les départements de Mayo-Danay et Logone et Chari.

Environ 1 281 nouveaux ménages (10 607 personnes) nouvellement déplacés du fait de l’insécurité dans le Mayo-Tsanaga et le Logone et Chari

Plus de 130 agents des forces de défense et de sécurité ont été sensibilisés dans le cadre de la coordination civilo-militaire dans les régions du Nord et de l’Extrême-Nord.

CONTEXTE

Contexte humanitaire

La saison des pluies qui a démarré en juin 2022 s’est intensifiée en août avec de fortes précipitations enregistrées à travers la région, provoquant des inondations dans une vingtaine de localités dans les départements du Logone et Chari et du Mayo-Danay. Au 31 août, plus de 3 836 ménages (22 776 personnes) ont été affectés dans ces deux départements. Le bilan provisoire fait état de deux personnes décédées, 5 443 abris détruits, plus de 1 500 hectares de champs inondés, environ 2 700 animaux morts ou emportés par les eaux, une dizaine d’écoles inondées, ainsi que plus de 200 latrines et 20 points d’eau inondés.Les ménages affectés ont été installés dans des familles d’accueil, dans des écoles ou des abris de fortune, et vivent généralement dans des conditions précaires, avec un accès limité aux services sociaux de base. La poursuite des pluies et la montée des cours d’eau pourraient causer la rupture des digues le long du fleuve Logone et du lac de Maga, ce qui occasionnerait une montée des eaux dans les localités riveraines.

Des actions ont été entreprises par les autorités locales, avec l’appui de la Direction de la protection civile et des volontaires de la Croix-Rouge, en vue d’assister les populations affectées. Elles comprennent notamment l’évacuation de personnes affectées dans les zones inondées, la dotation en sacs vides et autres matériels pour l’aménagement de diguettes, et l’assistance en abris à des ménages affectés. La communauté humanitaire, notamment à travers la cellule de préparation et gestion de la réponse aux inondations activée en avril 2022, suit la situation en étroite collaboration avec les autorités. Des évaluations ont été réalisées dans certaines zones affectées, et d’autres sont en cours. Les concertations sont également en cours au sein de la communauté humanitaire pour soutenir les actions des autorités.

Les inondations impactent également significativement l’accès à travers la région, du fait de la détérioration des routes et pistes. La situation est particulièrement problématique dans le Logone et Chari où les activités des humanitaires sont ralenties dans les arrondissements de Makari, Fotokol, Blangoua, Zina et Logone Birni. Les mouvements des acteurs humanitaires entre Maroua et Kousseri sont devenus davantage difficiles du fait, non seulement à cause de la dégradation avancée de la route nationale numéro 1, mais aussi de la route alternative Maroua-Bongor (Tchad) – Datcheka - Kousseri adoptée par les agences onusiennes et plusieurs autres acteurs humanitaires. Sur ce dernier axe, le tronçon Fianga-Datcheka (sur le territoire tchadien) est devenu difficilement praticable, et la situation pourrait se détériorer.

Le contexte sécuritaire de la région est resté marqué par la persistance d’incidents liés à la présence et aux activités des groupes armés non-étatiques (GANE) dans la zone frontalière avec le Nigéria et le Tchad. Des incursions d’hommes armés, accompagnées de meurtres et enlèvements de civils ainsi que de pillages de biens de la population, ont continué d’être rapportées dans plusieurs localités des départements du Mayo-Tsanaga, du Mayo-Sava et du Logone et Chari, de même que des opérations des forces de sécurité (FDS) à l’encontre des GANE. Consécutivement à cette récurrence d’incidents, 1 281 nouveaux ménages déplacés (10 607 personnes) ont été enregistrés en août 2022, dont 788 ménages (6 508 personnes) dans les arrondissements de Koza et Mayo-Moskota, dans le Mayo-Tsanaga, et 493 ménages (4 099 personnes)dans l’arrondissement de Hilé-Alifa dans le Logone et Chari. Ceci porte à 26 526 le nombre de personnes déplacées à la suite de l’insécurité depuis le début de l’année. Les partenaires poursuivent l’assistance humanitaire à ces nouvelles personnes déplacées à travers les mécanismes humanitaires habituels.