Cameroun : Rapport de situation, 31 mai 2022

Rapport de situation de la région de l'Extrême-Nord (1-30 avril).

700 nouvelles personnes deplacées internes enregistrées dans le département du Mayo-Tsanaga suite aux incursions repetées des groupes armés non-étatiques

Une personne décédée et près de 2 000 personnes affectées par les pluies diluviennes et les vents violents dans le département du Mayo-Danay

La reprise effective des activités éducatives pour les 8 364 enfants scolarisés dans le Logone Birni évolue progressivement au rythme des flux de retour des populations.

Près de 400 enfants en situation de malnutrition aiguë sévère identifiés et sans assistance faute de finacement

Contexte humanitaire

Plusieurs incidents impliquant des groupes armés non-étatiques (GANE) ont été enregistrés dans les localités frontalières avec le Nigéria : des incursions à des fins de prédation, d’attaques ou de tentatives d’attaques contre les postes des forces de défense et de sécurité (FDS). Les opérations militaires se poursuivent de part et d’autre de la frontière avec le Nigéria et dans la zone du Lac Tchad (départements du Mayo-Tsanaga et du Mayo-Sava). Ces opérations limitent les mouvements et les activités des acteurs humanitaires dans les zones concernées. Plusieurs acteurs humanitaires ont rapporté l’annulation de leurs missions, surtout dans les localités autour de Amchide.Compte tenu de la fragilité de la situation sécuritaire, liée notamment à la récurrence des affrontements entre les FDS et les GANE, les partenaires humanitaires ont mis en place un mécanisme de notification des mouvements qui est partagé avec les FDS. L’objectif est de minimiser le risque pour les missions humanitaires, de se retrouver au milieu des affrontements.

Les multiples incursions de GANE dans plusieurs localités du Mayo-Tsanaga ont conduit au déplacement forcé de près de 700 personnes vers les localités de Ouro tadai, Zalmava et Sirack Gorai dans la commune de Mokolo, dans le même département.

Suite à la hausse de la criminalité dans plusieurs localités du département du Diamaré, y compris dans la ville de Maroua, le préfet du Diamaré a interdit par un arrêté, la circulation des taxis-motos entre 23h et 5h du matin. Ces derniers seraient souvent impliqués dans ces incidents.

Sur le plan sanitaire, deux cas de polio de type 2 ont été détectés récemment au Tchad et sont en cours de séquençage. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a prescrit la surveillance active dans le pays, en particulier dans les localités frontalières.