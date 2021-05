Cameroun : Rapport de situation, 3 mai 2021

FAITS SAILLANTS - Rapport de situation de la région de l'Extrême-Nord. Il couvre la période du 1 au 31 mars 2021. - 3 880 réfugiés nigérians au Cameroun rapatriés dans les villes de Banki au Nigeria en six convois. - Suspension des missions des Nations Unies vers Kousseri via la route Logone-Birni à la suite d’une attaque de la base militaire du BIR du village Dabanga le 28 mars 2021. - Plus de 700 ménages dans le Logone et Chari déplacés suite aux incursions successives des groupes armés non étatiques. - 435 nouveaux cas positifs à la COVID-19 et sept décès dans la région. Tous les 31 districts sont touchés par la pandémie.

Contexte humanitaire

Le département du Logone et Chari continu d’enregistrer le plus grand nombre d’incidents sécuritaires suivi du Mayo-Sava et du Mayo-Tsanaga. 32 incidents ont été enregistrés du 16 au 31 mars 2021, dont le plus important est l’attaque du camp du Bataillon rapide d’intervention (BIR) du village Dabanga, survenu le 27 mars et ayant entrainé la mort d’un militaire, de trois civils, et de nombreux blessés militaires et civils, et l’incendie de plusieurs habitations. L’attaque de la base militaire de Dabanga est la première depuis janvier 2021 et arrive quelques semaines après une attaque similaire d’une position militaire à Woulgo au Nigeria. La reprise des attaques sur des positions militaires à l’intérieur du territoire pourrait engendrer des mouvements des populations.

Toutefois selon les Forces de Défense et de Sécurité (FDS), on observe une baisse d’incursions au niveau des frontières due aux opérations militaires menées au Nigéria et au redéploiement des différentes forces militaires dans la zone frontalière camerounaise.

La Route Nationale numéro un continue de faire l’objet d’attaques des groupes armés non étatiques (GANE) tout comme les axes Limani-Magdeme, Doubé-Mora, Limani-Kourgui, Mora -Kousseri qui font l’objet d’attaques lors des marchés périodiques.

Le Sous-Préfet du Mayo-Sava a effectué une tournée de prise de contact au cours de laquelle il a visité les réalisations du projet de stabilisation du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) dans les villages Amchidé et Limani frontaliers situés à la frontière avec le Nigéria.

Tous les 31 districts de santé sont désormais touchés par la COVID-19. Au 31 mars, la région a enregistré 435 nouveaux cas positifs et sept décès portant le cumul à 1 574 cas positifs, 1 311 guéris et 28 décédés depuis le début de la pandémie en mars 2020.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) et ses partenaires, en soutien aux autorités camerounaises, ont appuyé l’organisation du rapatriement volontaire des réfugiés nigérians du camp de Minawao. Le premier convoi a eu lieu le 8 mars 2021 et au total 6 convois de 1 033 ménages constitués de 3 880 personnes ont été organisés pour le retour des réfugiés soit 69% à Banki et 31% à Bama au Nigeria.