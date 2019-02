Cameroun |Région de l’Extrême-Nord |Enquête sur les Intentions de Retour Round 16 | 12 – 23 Novembre 2018

Dans le cadre de sa seizième phase de la Matrice de suivi des déplacements (DTM), l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a mené une enquête sur les intentions de retour ciblant les Personnes Deplacées Internes (PDI) et réfugiés hors camp dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun.

L’enquête a eu lieu en novembre 2018 dans les six départements de la région: Diamare, Mayo-Danay, Mayo-Kani, Mayo Tsanaga, Mayo-Sava, et Logone-et-Chari. L’enquête a été menée dans 558 localités auprès de 3 038 ménages deplacés. 74% des PDI et réfugiés ne souhaitaient pas quitter le lieu actuel. 23% souhaitent retourner dans leur lieu d’origine et 3% souhaitaient se déplacer ailleurs.

Selon les personnes enquêtées, les quatre conditions principales nécessaires au retour, étaient : assurer la présence des forces de sécurité dans la zone d’origine (71%), bénéficier de l’aide internationale dans le village d’origine (30%), l’amélioration de l’accès aux services de base (31%), et la réhabilitation des maisons endommagées (27%).