Cameroun : Profil du Site de Ngam (mars 2022)

Au 31mars 2022, la population du site s’élève à 6988réfugiés centrafricains.60,18% de la population a moins de 18 ans et les femmes/filles représentent 52,59%.L’un des besoins prioritaires pour Ngam est la nécessité d’octroi de terres cultivablesfertiles et d’espaces de pâturage pour les réfugiés agriculteurs et éleveurs, afin depréparer le terrain à leur intégration locale.

Protection : Délabrement du poste de sécurité qui ne permet pas la présence permanente des gendarmes pour délivrer les services attendus. Nécessité de renforcement des mécanismes communautaires d'alerte en matiére de protection particuligérement en ces moments de covid-19. Renforcement des capacités/formation des comités d'autogestion nouvellement élus. Le besoin urgent de venir en appui au Centre d'état civil secondaire de Ngam qui produit trés peu d'actes de naissance jusqu'ici, en raison de l'absence d'un secrétaire d'état civil opérationnel. L'exploitation des femmes et enfants (surtout les nouveaux demandeurs d'asile), qui pour subvenir á leurs besoins, sont exploités pour des travaux champétres. Enfin, le besoin de ressources financiéres et logistiques pour effectuer la relocalisation des nouveaux réfugiés dans les sites aménagés en application des directives du Gouverneur de la Région de l'Adamaoua.

Education : Nombre d'enseignants insuffisants dans les écoles, ce qui occasionne les effectifs pléthoriques dans les salles de classes. De plus, il faut noter la question de rétention des enfants a la maison par les parents, l'absence de prise en charge des frais d'examens et concours au primaire et secondaire pour l'année 2021-2022. Aussi on note l'absence de kits scolaires disponibles pour soutenir les familles les plus vulnérables.

Santé et Nutrition : Accés limité aux soins de santé de qualité pour les réfugiés et les populations d'accueil dú au manque de ressources. Gestion de la crise Covid-19.

Eau, Assainissement et Hygiene (WASH): Maintenance, appropriation et gestion des infrastructures et services WASH par les communautés réfugiées et hótes bénéficiaires. Garantir le respect continu des mesures barriéres et précautions d'hygiene contre le COVID 19.

Abris : Faible autonomie des ménages, Longue période de pluie, insuffisance de ressources naturelles (Bois, Paille, piquets). Faible participation communautaire

Moyens de subsistance : Couvrir les multiples besoins liés aux moyens de subsistance face aux insuffisances budgétaires ; conflits agropastoraux ; difficultés d'acces á la terre

Sécurité alimentaire : La couverture des besoins alimentaires de la population réfugiés compte tenu de la réduction a 50% de la ration alimentaire. La prise en charge des nouveaux refugies pré-électorale sur le plan alimentaire. La faible couverture du réseau MTN ne facilitant pas les transactions pendant les achats lors des transferts. La lenteur dans le traitement des plaintes relatives aux SIM bloquées, obligeant ces ménages a ne pas recevoir de transfert ou faire des achats pendant des mois