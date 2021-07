Cameroun : Perspectives sur la sécurité alimentaire, juin 2021 à janvier 2022

Les principales récoltes devraient améliorer les conditions de la sécurité alimentaire bien que les perspectives de production restent défavorables dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest

MESSAGES CLÉ

• La récolte sèche qui débute en Juillet devrait améliorer les conditions de la sécurité alimentaire des ménages pauvres du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Malgré une production anticipée inférieure à la moyenne, les ménages consommeront leur propre production et une augmentation saisonnière des ventes de récoltes améliorera les revenus. Les résultats de la sécurité alimentaire devraient s'améliorer au niveau Stress (Phase 2 de l'IPC), sauf dans les départements les plus touchées par le conflit où la production et l'accès à l'aide alimentaire restent très faibles. Les résultats de Crise (Phase 3 de l'IPC) commenceront probablement à apparaître en Octobre, car l'épuisement prématuré des stocks alimentaires commencera à faire grimper les prix des produits de base.

• Les mesures de prévention du COVID-19 continuent de limiter les opportunités de revenus quotidiens pour les ménages urbains pauvres. Les perturbations de l'approvisionnement liées au COVID-19 maintiennent les prix des principaux produits de base au-dessus de la moyenne. Des campagnes de vaccination contre le COVID-19 sont en cours dans tout le pays, mais l'impact de la pandémie devrait se poursuivre jusqu'en 2021 et 2022.

• Dans les départements les plus touchées par les activités des insurgés dans l'Extrême-Nord, des cheptels inférieurs à la moyenne réduisent les revenus de la vente de bétail et la production 2020/21 localisée inférieure à la moyenne maintient les prix des aliments de base au-dessus de la moyenne. Afin de répondre à leurs besoins alimentaires, les ménages du Mayo Sava, du Mayo Tsanaga et du Logone et Chari empruntent de plus en plus, réduisent la taille et la fréquence des repas, achètent des aliments de substitution moins chers et vendent du charbon de bois et du bois de chauffage, et resteront en insécurité alimentaire de Crise (Phase IPC 3) jusqu'en Août.