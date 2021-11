Cameroun : Perspective sur la sécurité alimentaire, Octobre 2021 à Mai 2022

La sécurité alimentaire s'améliore dans la région de l'Extrême-Nord mais se détériorent dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest

MESSAGES CLÉ

Les récoltes sèches en octobre dans la région de l'Extrême-Nord améliorent la sécurité alimentaire des ménages pauvres, notamment dans le Mayo Tsanaga, Mayo Sava et Logone-et-Chari, localités touchées par les insurgés. Les ménages pauvres ont accès au sorgho, le millet et le maïs, et les revenus provenant de la vente des récoltes améliorent leur accès à d’autres produits alimentaires achetés sur les marchés. Cependant, la production agricole a été inférieure à la moyenne, comme c'est le cas depuis plusieurs années, ce qui a entraîné une baisse des stocks et des revenus provenant de la vente des récoltes. En conséquence, ces ménages pauvres vont faire face à des situations de Stress (Phase 2 de l'IPC) Jusqu'en mai 2022. Des situations de Crise (phase 3 de l'IPC) pourraient émerger en Mars 2022 dans le Logone-et-Chari et le Mayo Sava, où la production a été nettement inférieure à la moyenne.

La sécurité alimentaire se détériore pour la plupart des ménages pauvres du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, car ils ont épuisé plus tôt que d'habitude leurs stocks au départ inferieurs à la moyenne. L'aide humanitaire parvient à certains ménages, mais des quantités relativement faibles par rapport aux besoins. Il est probable que les ménages pauvres vont faire face à des situations de Crise (phase 3 de l'IPC) jusqu'en mai 2022 pour les départements de Momo, Lebialem, Meme et Menchum où la production a été relativement faible par rapport aux autres départements et l'assistance alimentaire limitée à cause de l'inaccessibilité. Cependant, en raison d'une légère amélioration localisée de la production par rapport à la saison dernière dans le reste des départements, les stocks des ménages devraient continuer à soutenir une consommation alimentaire adéquate et des revenus minimalement adéquats jusqu’en janvier 2022 ce qui les maintient en Stress (Phase 2 de l'IPC), après les ménages passeront en Crise (Phase 3 de l'IPC) jusqu'au pic de la période de soudure en mai 2022.