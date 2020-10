Cameroun : Minawao - Profil du camp, Septembre 2020

Ouvert depuis juillet 2013 pour répondre à l’afflux massif des réfugiés nigérians vers le Cameroun, le camp de Minawao continu de recevoir en moyenne plus de 450 nouveaux arrivants par mois. On note une diminution des nouveaux arrivants par rapport à la période avant COVID-19.

Le nombre total de nouveaux arrivants (4,044) en 2020 ajouté à la croissance naturelle de l’année a porté la population totale du camp au 30 septembre 2020 à plus de 68,171 réfugiés nigérians. Cette population comprend 62% de mineurs (moins de 18 ans) et 54% de femmes/filles.

En prélude à la prochaine rentrée scolaire annoncée pour le 05 octobre a eu lieu une campagne de sensibilisation baptisée back to school 2020 au camp pour encourager les parents à inscrire leurs enfants à l’école pour l’année scolaire 2020-2021. Ainsi 235 ménages touchés soit 1261 enfants en âge scolaire sensibilisés dont 634 filles et 627 garçons, 1060 enfants scolarisés touchés dont 557 garçons et 503 filles.

Ainsi pour préparer cette rentrée scolaire 2020-2021 une distribution de kits scolaires constitués de 100 Bic, 100 cahiers et 100 masques faciaux pour la protection contre la Covid-19) a été faite aux enseignants des écoles du camp de Minawao.

Dans le cadre des activités socioéducatives, s’est ténue au camp de Minawao une activité d’apprentissage de l’alphabet et des chiffres avec les signes aux déficients auditifs et avec le vocal pour les déficients visuels.

Au total, 34 personnes ont bénéficié de cette activité, soit 8 déficients auditifs et 26 déficients visuels dans le respect des mesures barrières au COVID-19.