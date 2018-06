Cameroun : Minawao - Profil du camp, Mai 2018

Ouvert depuis juillet 2013 pour répondre à l’afflux massif des réfugiés nigérians vers le Cameroun, le camp de Minawao continu de recevoir un nombre journalièrement considérable des nouveaux arrivants.

En prélude à l’enregistrement biométrique des demandeurs d’asile et réfugiés vivant hors camp dans le Logone et Chari, des réunions de concertation ont été menées dans 03 sites de l’arrondissement de Makary par une équipe du HCR. Ces réunions de masse ont été faites à Blame, Biamo et Tilde où plus de 400 participants ont répondu présents et ont démontré un engouement certain pour cette activité.

Du 1er janvier au 31 mai 2018, plus de 8 054 nouveaux arrivants ont été enregistrés au camp de Minawao. En date du 31 mai 2018, la population totale du camp s’élève à 49 624 réfugiés nigérians. 61% de la population a moins de 18 ans et les femmes/filles représentent 53% de la population totale du camp.