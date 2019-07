Cameroun : Minawao - Profil du camp, juin 2019

Ouvert depuis juillet 2013 pour répondre à l’afflux massif des réfugiés nigérians vers le Cameroun, le camp de Minawao continu de recevoir un nombre journalièrement considérable des nouveaux arrivants.

Du 1 er janvier au 30 juin 2019, plus de 2 942 nouveaux arrivants ont été enregistrés au camp de Minawao.

En date du 30 juin 2019, la population totale du camp s’élève à 58 561 réfugiés nigérians. 62% de la population a moins de 18 ans et les femmes/filles représentent 53% de la population totale du camp.

Célébration de la Journée Mondiale du réfugié 2019 : la cérémonie était belle au camp de Minawao, en présence des autorités régionales et départementales, ainsi que les acteurs humanitaires, les membres de la communauté hôte et les réfugiés nigérians. Dans son propos, le président du comité central des réfugiés a déclaré reconnaitre « les pas faits avec les réfugiés par le Cameroun et les acteurs humanitaires, en procurant de l’assistance, la sécurité et la protection ». les réjouissances se sont poursuivies en chants, danses, pièces théâtrales et exposition-vente des réalisations des refugiés