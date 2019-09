Cameroun : Minawao - Profil du camp, août 2019

Ouvert depuis juillet 2013 pour répondre à l’afflux massif des réfugiés nigérians vers le Cameroun, le camp de Minawao continu de recevoir en moyenne plus de 470 nouveaux arrivants par mois.

Le nombre total de nouveaux arrivants (3,769) en 2019 ajouté à la croissance naturelle de l’année a porté la population totale du camp au 31 Août 2019 à plus de 59,297 réfugiés nigérians. Cette population comprend 62% de mineurs (moins de 18 ans) et 53% de femmes/filles..

Le mois d’Août a particulièrement été marqué par le retour volontaire de quelques réfugiés nigérians vivant au camp de Minawao vers leurs localités d’origine. En effet, dans le cadre de solutions durables et suivant les recommandations du groupe technique de travail sur le rapatriement volontaire des réfugiés nigérians, le HCR et ses partenaires, les Gouvernements Camerounais et Nigérian ont organisé le 22 Août 2019, le retour librement consenti de 133 réfugiés de 25 ménages originaires des états de l’Adamawa et de Bauchi. Ces ménages ont fait leur retour dans des localités d’origine où les conditions sécuritaires et les services de bases ont été rétablis et jugés satisfaisants.