Cameroun - Matrice de suivi des déplacements : Région de l’Extrême Nord - Round 24 - Annexe : Aperçu des déplacements internes liés à la crise intercommunautaire du Logone Birni (9-17 février 2022)

Contexte

En août 2021 l’Arrondissement du Logone-Birni, du département du Logone et Chari, région de l’Extrême-Nord du Cameroun, a connu des affrontements communautaires. Ces affrontements ont causé des déplacements de milliers de personnes. Alors qu’une accalmie s’instalait et qu’une proportion des populations déplacées étaient retournées dans leur localité d’origine, un nouveau conflit intercommunautaire lié à l’accès et au contrôle des ressources naturelles a éclaté le 5 décembre 2021, conduisant à la destruction de plus d’une quarantaine de villages et à de nouveaux déplacements de populations. Les affrontements issus de la crise dans le Logone-Birni ont contraint les populations au déplacement dans le reste du département du Logone et Chari et dans les départements du Mayo-Danay, du Mayo-Sava et du Diamaré.

Ce rapport, annexé au document complet du Rapport sur les déplacements Round 24 de l'OIM Cameroun, présente des analyses spécifiques aux déplacements des populations dus aux conflits intercommunautaires ayant eu lieu dans l’arrondissement du Logone Birni. Les analyses sont effectuées sur la base des données récoltées par la Matrice de suivi des déplacements (DTM) entre le 9 et le 17 février 2022.