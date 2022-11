Cameroun - Matrice de suivi des déplacements (DTM) - Round #3: Apercu des déplacements et des besoins humanitaires sur les sites (novembre 2022)

Contexte et méthodologie

Depuis 2014, le Cameroun est l’objet d’attaques perpétrées par des groupes armés. Les attaques et les menaces récurrentes continuent de provoquer des déplacements de populations vivant dans la région de l’Extrême-Nord. Du fait de sa situation géographique et culturelle, et notamment sa proximité avec le Nigéria et le Tchad, la région a subi des dégâts matériels et humains importants.

En réponse, l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) déploie, depuis novembre 2015, la Matrice de suivi des déplacements (Displacement Tracking Matrix- DTM, en anglais), un outil qui collecte des données sur les tendances de déplacement ainsi que les besoins humanitaires multisectoriels des personnes affectées par les crises. Ces informations sont analysées et partagées avec la communauté humanitaire afin d’orienter les programmes de réponse ou des évaluations sectorielles plus approfondies.

Ce tableau de bord présente un brief aperçu de la situation de déplacement ainsi que les besoins humanitaires.

La collecte de données a été conduite du 11 au 24 août 2022 dans 1191 localités (1092) et site spontanés (99) accueillant des personnes déplacées internes, retournées et réfugiées hors camp dans les 6 départements de la région de l’Extrême Nord auprès de 4 298 informateurs, par 132 enquêteurs qui ont été formés sur la méthodologie de la DTM et MSNA par les chefs de file des secteurs et l’équipe OIM. La collecte s’est faite auprès des informateurs clés (chefs de village, leaders communautaires, représentants des déplacés, acteurs humanitaires, acteurs étatiques, autorités administratives etc.) dans les localités accueillant les populations déplacées depuis le dernier rapport de suivi des déplacements et les alertes sur les mouvements de populations avant cette collecte.

Suite à la collecte des données suivant un questionnaire élaboré par l’OIM,

OCHA et les différents secteurs, l’aperçu des besoins a été obtenu à la suite des analyses des données conjointes faite avec les chefs de file de chaque secteur.