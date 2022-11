Cameroun : les personnes déplacées en raison du conflit sont exposées aux effets dévastateurs des chocs climatiques

Les personnes touchées par le conflit armé au Cameroun sont fortement exposées aux conséquences des inondations dévastatrices qui frappent le pays depuis plusieurs semaines. Privées de débouchés économiques, nombre d’entre elles peinent déjà à pourvoir à leurs besoins, et les inondations récurrentes, toujours plus graves et fréquentes, font peser un poids supplémentaire sur les familles vulnérables.

Les inondations entravent lourdement la récolte de gombo, l’un des rares emplois saisonniers disponibles dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun. « Avant de couper le gombo, nous enroulons du tissu autour de nos mains pour éviter les blessures. C’est ainsi qu’on récolte le gombo », explique Sawaga, une habitante du village de Tildé, dans la région de Kousséri, dans l’Extrême-Nord. « Effectivement nous souffrons. Nous menons tous nos activités dans l’eau jusqu’à ce que nos pieds soient gonflés et nos ongles cassés. »

La famille de Sawaga a perdu sa maison et ses moyens de subsistance lorsqu’elle a été déplacée à cause du conflit, il y a sept ans. Cette année, elle doit affronter une nouvelle catastrophe sous forme d’inondations. « Les maisons s’écroulent, me voici, je me retrouve avec mes deux filles qui ont perdu leurs maisons », ajoute-t-elle.

Depuis 2014, des réfugiés fuyant le conflit armé qui ravage le nord-est du Nigéria affluent vers le Cameroun. Or la région de l’Extrême-Nord du Cameroun est elle aussi en proie à un conflit armé, en plus d’être marquée par l’insécurité, un accès précaire aux services essentiels et des aléas climatiques – autant de fléaux qui ont contraint des milliers de personnes à quitter leur domicile et perturbé la production agricole et les moyens de subsistance locaux. Cette région compte environ 350 000 personnes déplacées.

« Jusqu’à présent on a peur de retourner à notre village car notre cœur n’est pas tranquille », confie Ambdoulaye Issa, qui a trouvé refuge dans le village de Tildé. « Nous sommes arrivés ici sans rien d’autre que nos habits sur le dos. »

Pendant la période de soudure de cette année, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a intensifié les activités d’assistance qu’il mène en faveur des centres de nutrition mobiles et il est venu en aide à plus de 2300 familles. En coopération avec la Croix-Rouge camerounaise, il s’emploie également à améliorer l’accès à l’eau potable et aux soins de santé. Il distribue des aides en espèces aux familles vulnérables et contribue à accroître la production agricole et à vacciner le bétail.