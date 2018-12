Cameroun. La libération de 289 personnes doit aboutir à la fin des détentions injustifiées

Après la décision d’accorder le pardon et de libérer 289 personnes arrêtées et emprisonnées dans le cadre des troubles dans les régions anglophones du Cameroun, Marie Evelyne Petrus Barry, Directrice régionale d’Amnesty International pour l’Afrique de l’Ouest et centrale a déclaré :

«La décision du président camerounais d’accorder le pardon et de libérer près de 300 personnes arrêtées et emprisonnées dans le cadre des troubles dans les régions anglophones du pays est un pas positif qui doit amorcer un changement en matière de droits humains.

Après la décision d’accorder le pardon et de libérer 289 personnes arrêtées et emprisonnées dans le cadre des troubles dans les régions anglophones du Cameroun, Marie Evelyne Petrus Barry, Directrice régionale d’Amnesty International pour l’Afrique de l’Ouest et centrale a déclaré :

«La décision du président camerounais d’accorder le pardon et de libérer près de 300 personnes arrêtées et emprisonnées dans le cadre des troubles dans les régions anglophones du pays est un pas positif qui doit amorcer un changement en matière de droits humains.

Complément d’information

Le 13 décembre, le ministre de la Défense du Cameroun a publié un communiqué annonçant que 289 personnes qui avaient été arrêtées pour des infractions supposées avoir été commises durant la crise dans les régions Anglophone seront libérées après un pardon du président de la République.

Cette mesure de clémence est accordée aux personnes dont les poursuites étaient pendantes devant les tribunaux militaires . Il a indiqué que la clémence serait accordée pour des cas sur lesquels les autorités militaires avaient déjà pris en compte la « relative gravité des accusations ».

Le document indique également que la mesure ne sera pas étendue aux “criminels ou autres dangereux terroristes" et à tous “ceux qui sont impliqués dans le commandement ou la planification de la crise sécuritaire actuellement en cours dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.»

Tout en bien accueillant la décision de pardon Amnesty International réitère son appel aux autorités de libérer les nombreuses personnes encore incarcérées pour avoir simplement exercé leur droit à la liberté d’expression, y compris Fomusoh Ivo Feh, Afuh Nivelle Nfor et Azah Levis Gob condamnés à 10 ans de prison sur la base du texte d’une blague sur Boko Haram.

La Haute cour de Yaoundé les avait déclarés coupables de “non-dénonciation d’une information relative au terrorisme ”. Les trois jeunes hommes sont maintenus en détention alors que plus de 310.000 personnes dans le monde ont écrit des lettres demandant au président Paul Biya de les libérer.