Cameroun : la Banque mondiale soutient les efforts de renforcement des capacités locales et l'amélioration de l’accès à des infrastructures climato-résilientes

WASHINGTON, 28 septembre 2022 – La Banque mondiale a approuvé aujourd’hui un crédit de l’Association internationale de développement (IDA)* d’un montant de 300 millions de dollars afin de soutenir les efforts déployés par le Cameroun pour renforcer les capacités et la résilience des collectivités locales.

Le projet pour la gouvernance locale et la résilience des communautés bénéficiera directement à environ 180 municipalités comptant plus de 1,5 million d’habitants au total. Il renforcera les capacités des autorités locales en matière de gestion des ressources et aidera celles-ci à assurer de meilleurs services à la population, tout en améliorant l’accès à des infrastructures capables de résister aux dérèglements du climat.

Le projet vise à soutenir les objectifs de développement du Cameroun en renforçant la participation des communautés aux processus de planification et de gouvernance locales ; en les dotant d’infrastructures climato-résilientes essentielles ; et en renforçant la capacité des autorités locales décentralisées à gérer et mettre en œuvre des investissements publics.

« Nous savons que la fragilité et la pauvreté sont exacerbées par les difficultés accrues engendrées par les aléas naturels et les changements climatiques. Ces phénomènes ont de graves conséquences pour les communautés les plus vulnérables de toutes les régions, qui doivent faire face à la détérioration, la destruction ou la perte de leur habitat, de leurs moyens de subsistance et de leurs cultures, souligne Abdoulaye Seck, directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Cameroun. Dans ce contexte, il est important d’aider les communautés et les collectivités locales, telles que les municipalités et les conseils régionaux, à développer des infrastructures climato-résilientes et à en favoriser l'accès, ainsi qu’à promouvoir davantage la participation citoyenne pour optimiser la gestion des ressources et assurer des services inclusifs. »

Le projet pour la gouvernance locale et la résilience des communautés a pour objectif d’améliorer : i) les équipements collectifs et les services de base ; ii) la structure de gouvernance à plusieurs niveaux et la capacité des entités décentralisées à assurer des services. Enfin, le projet vise à renforcer la résilience économique, climatique et communautaire à long terme.

