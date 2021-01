Cameroun Key Message Update : Une augmentation du nombre de ménages en Crise (Phase 3 de l'IPC) dans le Nord-Ouest et Sud-Ouest en raison d’une soudure précoce, janvier 2021

Messages clés

Bien que la plupart des ménages dans le pays possèdent encore suffisamment de récoltes propres pour leur permettre de maintenir un régime alimentaire typique jusqu'en mars, les ménages pauvres dans le Nord-Ouest et du Sud-Ouest, affectées par les conflits, ont déjà épuisés leurs propres stocks et devraient faire face à une période de soudure prématurée à partir de février, en raison des récoltes en dessous de la moyenne en 2020, estimée à 50 pour cent inférieurs à la moyenne et à 30 pour cent en dessous de la production de 2019.

La diminution de l'accès à la nourriture pousse les ménages pauvres des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à adopter des stratégies d'adaptation de crise telles que la réduction du nombre de repas par jour et la limitation des portions de nourriture. En outre, les prix des aliments de base qui sont restés nettement supérieurs à leurs moyennes quinquennales et le faible pouvoir d'achat des ménages exposent de plus en plus de ménages à une insécurité alimentaire aiguë de Crise (Phase 3 de l'IPC), qui devrait persister jusqu'aux nouvelles récoltes en juillet 2021.

Dans la région de l'Extrême-Nord, les attaques accrues des groupes d'insurgés Boko Haram/ISWAP depuis le début de 2021 ont provoqué une augmentation des déplacements et un fonctionnement limité du marché. En outre, les prix des denrées alimentaires de base sont actuellement légèrement plus élevés qu'à la même période en 2018 et 2019. Bien que les récoltes de contre-saison qui commencent en février devraient compléter les stocks alimentaires existants, les récoltes seront probablement inférieures à la moyenne dans les départements de Mayo Danay et de Logone et Chari où les inondations ont entravé les activités de contre-saison, réduisant la culture du sorgho d'environ 3 à 5 pour cent par rapport à 2018 et 2019. Les ménages pauvres de ces départements et ceux affectés par les conflits (Mayo Tsanaga et Mayo Sava) devraient rester en situation de Stress (Phase 2 de l'IPC) jusqu'en mai 2021.