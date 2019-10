Cameroun: Key Message Update, Septembre 2019 - Le blocus en zone anglophone empêche l’approvisionnement des marchés urbains et l’assistance

Messages clés

Depuis le mois de juillet les pluies sont régulières dans l’Extrême-Nord, ce qui favorise un développement normal des cultures et des pâturages. Ainsi, les premières récoltes en vers de maïs et d’arachide sont disponibles et permettent aux déplacés internes et ménages pauvres hôtes de maintenir une alimentation sous stress (Phase 2 de l’IPC). Sur les différents marchés des chefs-lieux de département, les prix des denrées de base enregistrent des baisses par rapport à la moyenne quinquennale de 35% et 25% respectivement pour le sorgho et le maïs.

Dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest, les récoltes d’igname, de banane plantain et de maïs sont en cours. Cependant, les blocus répétés imposés par les mouvements sécessionnistes, empêchent les échanges entre les zones rurales et les centres urbains dans lesquels se concentrent les déplacés internes. Malgré les récoltes, le récent blocage de trois semaines a davantage entrainé des hausses atypiques de prix des denrées de base et entraver la mise en œuvre de l’assistance. En conséquence, les PDI et les pauvres dans les centres urbains demeurent en insécurité alimentaire aigue crise (Phase 3 de l’IPC).

L’effet cumulatif du soutien à la saison par les partenaires, des retours de PDI et de la bonne pluviométrie, pourrait permettre des récoltes au-dessus de la moyenne quinquennale dans l’Extrême-Nord. Par contre, dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, l’abandon ou le non accès aux champs, le mauvais entretien des exploitations agricoles, entraineront pour la troisième saison consécutive des baisses de production comparativement à la moyenne avant la crise. Dans ces régions, la soudure sera plus longue de février à mai contre avril-mai.