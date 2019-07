Cameroun : Key Message Update, Juillet 2019

Les nouvelles récoltes favorisent une stabilisation des prix dans les zones anglophones

En cette période habituelle de soudure dans l’Extrême-Nord, les ménages pauvres hôtes et les PDI vivent une insécurité alimentaire Stress (phase 2 de l’IPC), en raison de l’épuisement de leurs stocks et de leur dépendance des marchés et de l’assistance alimentaire. Les marchés restent toutefois bien approvisionnés en denrées de base (sorgho et maïs) avec des niveaux de prix en baisse de 30 à 45 percent comparé à l’année passée et de 25 à 35 percent par rapport à la moyenne de cinq dernières années.

Après un démarrage de la saison agricole à partir de fin mai dans l’Extrême-Nord, le mois de juin a été marqué par des séquences sèches localisés. Néanmoins, à la mi-juillet, les cumuls pluviométriques sont excédentaires comparativement à la moyenne, à l’exception des déficits légers au sud de la région. Comme en saison normale, les pâturages sont régénérés et les cultures du maïs et du sorgho sont au stade de montaison. Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest où l’insécurité continue de limiter l’accès des ménages aux champs, les pluies enregistrées depuis mars sont restées favorables au bon développement des cultures.