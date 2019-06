Cameroun : Key Message Update - Crise (phase 3 de l’IPC) prévalent à la suite des conflits continus dans certaines régions du pays, mai 2019

Messages clés

Dans l’Extrême-Nord du pays, la secte Boko Haram constitue toujours une menace avec des incursions dans les départements de Logone-Et-Chari, Mayo Sava et Mayo Tsanaga avec plus de 572 ménages déplacés dans le mois dernier. Malgré cette menace, les principaux marchés fonctionnent assez bien avec des niveaux d’approvisionnement en céréales au-dessus de la moyenne. Les ménages pauvres hôtes et les PDI qui se partagent des sources de revenus limités de la vente du bois et charbon, du petit commerce et de la vente de produits agricoles, restent exposés à l’insécurité alimentaire Stress (phase 2 de l’IPC).

Les précipitations ont commencé environ 10 jours plus que normale dans la plupart de l'Extrême-Nord excepté le Logone-Et-Chari. Le sorgho commence à émerger en bon état. Dans les régions anglophones, les pluies ont commencé depuis peu. Cependant, l'accès aux terres agricoles a diminué en raison du conflit en cours. Le conflit a également réduit l'offre de main-d'œuvre car moins de personnes sont disposées à travailler et a également augmenté le coût de la main-d'œuvre et d'autres intrants agricoles et les difficultés d’entretien des plantations avec les séries de journées mortes.