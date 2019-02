Cameroun : Key Message Update - Baisse des prix des denrées de base dans L’Extrême-Nord, mais des niveaux élevés sur les marchés urbains en zone anglophone , janvier 2019

Messages clés

Dans l’Extrême-Nord, en raison du conflit et des revenus inférieurs à la moyenne, les ménages pauvres (hôtes et déplacés internes) resteront à l’insécurité alimentaire aigüe Stress (Phase 2 de l’IPC). La situation sécuritaire connait une accalmie, mais reste néanmoins marquée par quelques incursions isolées de Boko Haram, notamment dans la zone frontalière avec le Nigeria (Mayo Sava, Mayo Tsanaga et Logone et Chari). Par ailleurs, les récentes exactions de Boko Haram dans la ville de Rann au Nigéria, ont entrainé la fuite d’environ 9 000 personnes qui ont trouvé refuge dans la région (OCHA).

Dans cette région, les ménages pauvres n’ont pas en ce moment recours au marché car vivent principalement de leurs récoltes. Sur les principaux marchés, les prix des denrées de base enregistrent des baisses par rapport à l’année passée et la moyenne quinquennale. La reprise des exportations de produits agricoles de rente, de bétail et de poisson vers le Nigeria demeure timide. Par conséquent, les prix de ventes de ces produits restent inférieurs à la moyenne.

Dans les régions anglophones (Nord-Ouest et du Sud-Ouest) et environnant, les ménages hôtes pauvres et les PDIs sont exposés à l’insécurité alimentaire aiguë Stress (Phase 2 de l’IPC). La situation sécuritaire reste précaire et caractérisée par des actes de kidnapping par des groupes sécessionnistes. Aussi le déplacement a également affecté les moyens de subsistance et de nombreux ménages ont épuisé leurs stocks de denrées de base dans les zones rurales. Dans la région du Sud-Ouest, le PAM et ses partenaires ont commencé la distribution de vivres en décembre pour environ un tiers de personnes déplacées.