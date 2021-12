Cameroun: Implication des violences intercommunautaires de Logone-Birni – Rapport de situation N°4 (21 décembre 2021)

FAITS SAILLANTS

• Selon le HCR, environ 104 336 réfugiés Camerounais ont fui au Tchad les violences à l’Extrême-Nord, s’ajoutant aux 19 691 personnes déplacées internes (PDI) dans les départements du Logone et Chari et du Diamaré.

• Environ 44 décès et une centaine de blessés signalés depuis le début de la crise, ainsi que 112 villages ont été incendiés.

• Un site à Domayo a été choisi et mis à disposition par les autorités administratives pour l’installation des déplacés internes dans l’arrondissement de Maroua 1 er .

• Les acteurs humanitaires commencent la réponse d’urgence aux besoins des populations affectées

CONTEXTE

Depuis le 5 décembre 2021, un nouveau conflit intercommunautaire a éclaté dans l’arrondissement de Logone Birni et s’est propagé à partir du 8 décembre dans le reste du département du Logone et Chari et dans les départements du Mayo-Danay et du Diamaré. Ces violences ont causé la mort d’au moins 44 personnes et blessé une centaine, ainsi que de nombreux dégâts matériels et d’incendies de commerces, maisons et marchés, entrainants d’importants déplacements de populations.

Les 15 et 16 décembre, le Ministre de l’Administration Territoriale (MINAT) a conduit à Kousseri et Ndjamena une mission gouvernementale en provenance de Yaoundé. Celle-ci vient en appui à la visite depuis le 10 décembre d’une délégation menée par le Gouverneur de l’Extrême-Nord à Kousseri en vue de calmer la situation. En plus, une série de mesures visant à prévenir de nouvelles violences ont été prises par le Préfet du Logone et Chari et les forces de défense et de sécurité ont été déployées dans les différents foyers de tension.

On observe un retour au calme et la reprise progressive des activités dans la ville de Kousseri.