Cameroun : Extrême-Nord, Rapport de situation No. 25, septembre 2022

FAITS SAILLANTS

Plus de 15 330 ménages (88 537 personnes) sont affectés par les inondations dans les départements de Mayo-Danay, Logone et Chari et Mayo-Tsanaga.

Plus de 4 000 personnes déplacées en septembre 2022 dans le département du Logone et Chari à cause de l’insécurité.

Plus de 4 460 personnes n’ont pas reçu d’assistance en vivres dans les localités de Fotokol et Biamo dans le Logone et Chari faute de routes praticables.

Les inondations affectent le fonctionnement de 126 structures scolaires, privant ainsi environ 38 813 élèves de leur droit à l’éducation.

CONTEXTE HUMANITAIRE

Les fortes précipitations qui ont débuté en août 2022 se sont intensifiées et ont entrainé de nouvelles inondations dans la région. En plus des départements du Mayo-Danay et du Logone et Chari, le Mayo-Tsanaga a également été affecté par les inondations avec plus de 1 330 personnes affectées dans six localités de l’arrondissement de Mokolo. Au 30 septembre, plus de 15 330 ménages (88 537 personnes) ont été affectés par les inondations dans la région. Le Logone et Chari enregistre le plus grand nombre de ménages affectés (10 230 ménages), suivi du Mayo-Danay (5 033 ménages) et du Mayo-Tsanaga. Plusieurs centaines de villages sont affectés dans les trois départements. L’impact des inondations s’alourdit avec plus de 9 410 abris endommagés ou détruits, environ 3 019 animaux morts ou emportés par les eaux, 190 points d’eau et 535 latrines inondés, ainsi que 126 structures scolaires inondées.

La délégation départementale de l’agriculture et du développement rural du Logone et Chari a rapporté plus de 10 342 hectares de champs détruits, soit 9,1% de la superficie totale des céréales. Cela pourrait contribuer à l’amplification de l’insécurité alimentaire dans le département.

La montée des eaux a conduit à la rupture des digues entre Tékélé et Alvakay et du village Dibissa contraignant ainsi 54 ménages du village Dibissa dans l’arrondissement de Zina, dans le Logone et Chari, à se déplacer le 21 septembre 2022 pour se réfugier dans des zones à moindre risque. Une évaluation du mécanisme de réponse rapide (RRM) a été planifiée du 29 septembre au 1er octobre. Près de 26 villages situés autour des rivières El Beid, Serbowel et Taf Taf sont également menacés par les crues dans le Logone et Chari.

Avec l’appui de la Croix-Rouge camerounaise, les autorités locales continuent d’accompagner les populations notamment pour le renforcement des diguettes autour des maisons, le recensement, le recasement et l’appui des populations touchées par les inondations. Dans ce cadre, le Ministre de l’Administration territoriale a effectué une visite à Kousseri et procédé à une remise de dons en article ménager essentiel à 100 ménages recasés dans un site provisoire. Les autorités locales ont également aménagé deux sites de recasement dans l’arrondissement de Yagoua, dans le Mayo-Danay.

La situation sécuritaire reste marquée par la poursuite des attaques de prédation et des embuscades dans le Mayo-Sava, le Mayo-Tsanaga et le Logone et Chari. La présence des groupes armés non-étatiques (GANE) reste perceptible dans la zone du lac Tchad où ils exercent des pressions sur les pécheurs en opérant des enlèvements.

Cette situation a conduit au déplacement forcé de 495 ménages (4 099 personnes) de 10 villages des arrondissements de Darack et de Hilé Alifa.

L’accès aux populations dans le besoin est davantage réduit à cause de la détérioration des routes et pistes causée par les inondations. Cette situation a conduit au ralentissement et à la réduction des opérations humanitaires dans les localités affectées. En septembre 2022, plus de 4 460 personnes n’ont pas reçu d’assistance en vivres dans les localités de Fotokol et Biamo dans le Logone et Chari, car les véhicules transportant les vivres ont été embourbés et bloqués sur les routes pendant plusieurs jours. Les mouvements des acteurs humanitaires entre Maroua et Kousseri sont également limités du fait de la dégradation avancée de la Route nationale numéro 1, et de l’axe Maroua-Bongor (Tchad)-Datcheka-Kousseri qui a avait été adoptée comme voie de contournement par les agences d’ONU et plusieurs autres acteurs humanitaires. Sur ce dernier trajet, le tronçon Fianga-Datcheka (sur le territoire Tchadien) est devenu difficilement praticable, et il est redouté à détérioration de la situation du fait de la poursuite des pluies.