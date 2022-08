Cameroun : Extrême-Nord, Rapport de situation No. 23, juin 2022

Ce rapport a été produit par OCHA, en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 1 au 30 juin 2022. Le prochain rapport sera publié en août.

FAITS SAILLANTS

Près de 1 000 ménages déplacés internes enregistrés à Tourou-Centre, dans l’arrondissement de Mokolo dans le département du Mayo Tsanaga suite à l’insécurité.

Environs 31 ménages ont été affectés par les fortes pluies enregistrées en juin dans le Logone et Chari, avec un total de 640 ménages qui restent sans assistance depuis avril dans la région.

L’accès humanitaire est compromis suite aux retours de pluies rendant les routes impraticables, et à la suspension des vols UNHAS.

CONTEXTE HUMANITAIRE

La situation sécuritaire reste instable, caractérisée par des incursions et des attaques dans les départements du Mayo-Sava, du Mayo-Tsanaga et du Logone et Chari frontaliers avec le Nigeria. La situation a été particulièrement précaire dans les arrondissements de Darak (Logone et Chari), dans les localités d’Amchidé et Limani (MayoSava) et dans la zone de Tourou (Mayo-Tsanaga). Selon UNDSS, au moins 23 incidents impliquant des hommes armés ont été enregistrées, avec un bilan de 13 civils tués, dont 2 enfants et 1 femme, ainsi que 12 personnes blessées et 10 autres enlevées. Les incursions des groupes armés non-étatiques (GANE) sont accompagnées de pillages de biens et de bétail, et parfois d’incendies de maisons.

Si le nombre d’incidents sécuritaires ne sont pas plus élevés que les mois précédents, le mois de juin enregistre un record de déplacements de populations depuis le début de l’année, avec 7 653 personnes déplacées internes (PDI), soit plus de 60% du total des PDI enregistrées dans la région depuis janvier 2022. La majorité de ces déplacements ont eu lieu dans le Mayo-Tsanaga à la suite de deux vagues d’attaques de GANE dans l’arrondissement de Mokolo. La détérioration de la situation sécuritaire dans cette partie de la région expliquerait la visite que le Ministre de la Défense a effectué à Mokolo au courant du mois. Une réponse multisectorielle a été mise en place par les acteurs humanitaires pour venir en aide aux PDI et aux autres populations affectées par cette situation.

Les mouvements de retours se sont poursuivis dans le département du Logone et Chari suite au conflit intercommunautaire de décembre 2021. Entre mi-mai et fin juin 2022, le RRM a rapporté le retour de 1 600 personnes dans leurs localités d’origine du Logone et Birni, notamment en provenance de Michiska, Djidabali,

N’djamena, Dougoumbra, Kalgoulou, Gô et Tineri. Le retour de 92 ménages retournés, soit 629 personnes, a également été enregistré par le RRM dans le département du Mayo-Danay, notamment dans la localité de Pouss.

Toutefois, la dynamique de retour reste mitigée dans le Mayo-Danay dû à un manque de confiance entre les communautés locales. Au 30 juin, environ 15 000 personnes seraient ainsi retournées dans leurs localités d’origine, dont 4 000 en provenance du Tchad. L’appui aux populations retournées reste faible dans la plupart des secteurs dû à un manque de ressources.

Plus de 30 nouveaux ménages ont été affectés par les pluies accompagnées de vents violents à Zina, dans le Logone et Chari. Au 30 juin, environ 640 ménages ont été sinistrés par de violentes pluies dans le Mayo-Danay et le Logone et Chari depuis mi-avril dernier. Ces ménages sinistrés recensent des besoins en abris, articles ménagers essentielles (AME), alimentation, et en eau hygiène et assainissement (EHA), mais la réponse reste limitée par manque de financements.

Le retour des pluies et la dégradation subséquente des routes (qui sont majoritairement en terre) restreint considérablement l’accès aux populations affectées à travers la région. Cette contrainte s’ajoute à celle liée à la suspension des vols UNHAS depuis fin mai. Des évaluations sont en cours pour identifier des voies de contournement pour les mouvements vers certaines localités, notamment pour les déplacements entre les villes de Maroua et de Kousseri.