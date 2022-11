Cameroun - Extrême-Nord : Note d’information sur les inondations n°3 (au 15 novembre 2022)

Malgré la fin des pluies relevée en septembre, une montée des eaux du fleuve Chari, ainsi que de la rivière Logone et ses affluents, a continué d’être observée, entraînant la rupture de digues de protection et l’inondation d’un certain nombre delocalités. Les départements du Mayo-Danay et du Logone et Chari sont les plus touchés par cette catastrophe naturelle.

Depuis octobre 2022, une résurgence de l’épidémie de choléra a affecté six districts de santé (DS) notamment Fotokol, Mada, et Makary dans le Logone et Chari, Mokolo dans le Mayo-Tsanaga et Mora et Kolofata dans le Mayo-Sava. Au 13 novembre 2022, le Ministère de la santé publique (MINSANTE) a notifié 395 cas de choléra et 17 décès à travers la région. Le camp de réfugiés de Minawao, situé dans le district de Mokolo et qui abrite environ 75 500 réfugiés, est le plus affecté avec 131 cas, suivis du site des personnes déplacées internes de Madgeme et celui de Memé dans le district de santé de Mora avec 94 cas notifiés. Un lien de causalité direct n’a pu être établi pour l’instant entre l’épidémie de choléra et les inondations en cours. Cependant ces dernières pourraient contribuer à l’expansion de cette maladie hydrique au vu notamment des conditions d’hygiène précaires de populations sinistrées et des difficultés d’accès à l’eau potable dans les zones affectées et/ou d’accueil des personnes affectées.