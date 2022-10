Cameroun - Extrême-Nord : Note d’information sur les inondations n°2 (Au 18 octobre 2022)

Cette note d’information est produite par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires.

Faits saillants

Plus de 150 000 personnes affectées par les inondations dans les départements du Mayo-Danay, Logone et Chari et Mayo-Tsanaga.

Environ 18 276 maisons et 27 400 hectares de champs détruits, et 5 886 animaux perdus.

Plus de 126 établissements scolaires inondés, privant environ 38 813 élèves (15 826 filles) d’éducation.

Plus de 294 points d’eau et 1 194 latrines submergés.

Contexte

Depuis mi-août 2022, la région de l’Extrême-Nord fait face à des inondations dans plusieurs localités des départements du Mayo-Danay, Logone et Chari, et Mayo-Tsanaga. Les inondations sont consécutives à la fois aux précipitations abondantes, au débordement des cours d’eau et/ou à la rupture de digues.

Alors que les pluies connaissent une relative diminution depuis la mi-septembre, une montée significative des eaux des fleuves Logone et Chari, ainsi que des lacs de Maga et Wina est observée. Ceci a entraîné la rupture des digues de protection, et le débordement des eaux dans plusieurs localités.

Les départements du Mayo-Danay et Logone et Chari riverains des deux fleuves susmentionnés sont particulièrement affectés. De nombreuses localités sont envahies par les eaux entraînant l’écroulement des habitations généralement construites en terre, ainsi que la destruction de cultures, la perte de bétail et autres biens. Les inondations ont également occasionné la perturbation des services sociaux des base, notamment, les écoles, les formations sanitaires et les marchés.

Les villes de Yagoua et de Kousseri, chefs-lieux respectifs des deux départements, sont également touchées avec des quartiers complètement envahis par les eaux. Les populations sont parfois contraintes d’abandonner leurs maisons pour se regrouper dans des zones plus sûres, souvent dans des conditions très précaires (difficulté d’accès à l’eau potable, insuffisance de latrines, de vivres, etc.).

Selon les prévisions des autorités, il est escompté une stabilisation puis une baisse progressive du niveau d’eau dans le Mayo-Danay dans les prochaines semaines. Cependant, dans le Logone et Chari, une montée des eaux du Chari pourrait continuer d’être observée, ce qui laisse craindre l’amplification des inondations et des dégâts subséquents dans localités riveraines.