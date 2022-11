Cameroun - Extrême-Nord : Note d’information sur les inondations n°1 (au 26 septembre 2022)

Cette note d’information est produite par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires

Faits saillants

• Environ 37 000 personnes affectées par les inondations dans les départements du Mayo-Danay, Logone et Chari et Mayo-Tsanaga.

• Deux personnes tuées et 95 personnes blessées.

• Plus de 9 400 maisons détruites et 88 écoles inondées privant 26 615 élèves de l’éducation.

• Environ 2 400 hectares de champs détruits et 3 019 animaux morts ou emportés par les torrents.

• Plus de 190 points d’eau et 535 latrines engloutis

Aperçu de la situation

Depuis mi-août 2022, la région de l’Extrême-Nord fait face à des inondations dans plusieurs localités des départements du Mayo-Danay, Logone et Chari, et Mayo-Tsanaga. Les inondations sont consécutives à la fois aux précipitations abondantes qui sont enregistrées à travers la région, et au débordement des cours d’eau et/ou à la rupture de digues. Les 17 et 21 septembre 2022, les digues de protection entre les localités de Tékélé et Alvakai dans l’arrondissement de Maga (MayoDanay), et celle du village Dibissa dans l’arrondissement de Zina (Logone et Chari), ont été rompues, entraînant des dégâts matériels importants. Les départements du Mayo-Danay et du Logone et Chari sont les plus affectés. Sept arrondissements (Maga, Gobo, Yagoua, Kaï-Kaï, Vélé, Guéré et Wina) sont touchés dans le Mayo-Danay, et quatre arrondissements (Kousseri, Makari, Zina et Logone-Birni) dans le Logone et Chari. Les populations sont parfois contraintes d’abandonner leurs maisons pour se regrouper dans des zones plus sûres, souvent dans des conditions très précaires (difficulté d’accès à l’eau potable, insuffisance de latrines, de vivres, …).