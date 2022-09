Cameroun : Extrême-Nord - Aperçu des inondations (Au 21 septembre 2022)

Depuis mi-août 2022, la région de l’Extrême-Nord fait face à des inondations.

Ce phénomène est consécutif à la fois aux précipitations abondantes et au débordement des cours d’eau et/ou à la rupture de digues. Au 20 septembre, plus de 37 000 personnes étaient affectées, dont environ 27 000 dans le département du Mayo-Danay, 9 000 dans le Logone et Chari, et 1 300 dans le Mayo-Tsanaga. Les populations sinistrées sont installées dans les familles d’accueil, dans les écoles ou dans des campements de fortune. Les besoins prioritaires concernent les vivres, les abris/AME, l’EHA et la santé. La poursuite des pluies et la montée continue des cours d’eau laissent craindre une détérioration de la situation dans les jours et semaines à venir. Les acteurs humanitaires s’organisent pour appuyer les actions en cours des autorités. La détérioration des routes suite aux inondations, et la faiblesse des ressources disponibles constituent les principaux défis dans la réponse.

Disclaimer UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs To learn more about OCHA's activities, please visit https://www.unocha.org/.