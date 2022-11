Cameroun - Extrême-Nord | Aperçu de la situation humanitaire (au 30 septembre 2022)

La situation est marquée par la persistance des incidents liés aux activités de Groupes Armés Non Etatiques (GANE) surtout dans les départements de Mayo-Sava, Logone et Chari et du Mayo-Tsanaga, ainsi que par des accrochages entre ceux-ci et les Forces de Défense et de Sécurité (FDS). Depuis janvier, plus de 27 000 personnes se sont nouvellement déplacées à la suite du conflit armé; ce qui porte l'effectif total des PDI dans la région à 385 372. Pendant la même période, 15 000 déplacés du conflit intercommunautaire de Logone-Birni sont retournés chez eux. Depuis mi-août, plus de 37 000 ménages ont été affectés par les inondations consécutives aux précipitations abondantes et à la montée des cours d'eau, particulièrement dans le Logone et Chari et dans le Mayo-Danay. En plus du défi lié aux ressources limitées, l'accès physique s'est considérablement détérioré en raison de l'impraticabilité des routes, consécutive aux inondations.

