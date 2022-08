Cameroun - Extrême-Nord | Aperçu de la situation humanitaire (au 30 juin 2022)

Les incursions des groupes armés non étatiques et les affrontements avec les forces de défenses et de sécurité continuent d’avoir un lourd impact sur la population, particulièrement dans les départements de Mayo-Tsanaga, Mayo-Sava et Logone et Chari. Plus de 12 500 personnes se sont nouvellement déplacées à travers ces départements entre janvier et juin 2022. Le cumul de PDI dans la région s’élève à 378 000 personnes. Au 30 juin 2022, environ 15 000 personnes qui avaient fui suite aux conflits intercommunautaires en 2021 sont retournées dans l’arrondissement de Logone-Birni. En plus du défi lié aux ressources limitées, les humanitaires font face à la restriction de l’accès liée à la détérioration des routes en raison de la saison de pluies, ainsi qu’à l’insécurité.

