Cameroun : Extrême-Nord : Violences intercommunautaires de Logone-Birni - Rapport de situation N°5 (28 décembre 2021)

FAITS SAILLANTS

• Au 27 décembre, 27 990 personnes, soit 4 097 ménages, sont déplacés internes selon le mécanisme de réponse d’urgence (RRM).

• 297 nouvelles personnes déplacées internes (PDI) ont été enregistrées dans le Mayo-Sava à la suite du conflit inter communautaire.

• Les acteurs humanitaires continuent la réponse d’urgence aux besoins des populations affectées aux côtés du gouvernement.

• Plusieurs sites d’accueil des PDI mis à disposition par les autorités sont en cours de construction.

CONTEXTE

Depuis le 5 décembre 2021, un nouveau conflit intercommunautaire a éclaté dans l’arrondissement de Logone Birni et s’est propagé à partir du 8 décembre dans le reste du département du Logone et Chari et dans les départements du Mayo-Danay avec des implications dans les départements du Mayo-Danay, Mayo-Sava et du Diamaré. Ces violences ont causé la mort d’au moins 44 personnes et blessé une centaine, ainsi que de nombreux dégâts matériels et d’incendies de commerces, maisons et marchés, entrainants d’importants déplacements de populations. Selon plusieurs partenaires intervenants dans le Logone et Chari, des tensions sont encore perceptibles et des incidents entre communautés sont toujours enregistrés, mais reste contenus par les forces de défense et de sécurité.

Au 27 décembre, le mécanisme de réponse d’urgence (RRM) a enregistré 27 990 personnes de 4 097 ménages déplacées à l’intérieur du Cameroun, soit 6 898 individus (1 008 ménages) dans le département du Diamaré, 20 795 individus (3 041 ménages) dans le Logone et Chari, et 297 individus (48 ménages) dans le Mayo-Sava.

Les PDI se trouvent actuellement à la fois en zone urbaine et rurale, rendant la finalisation des évaluations difficiles. Au 22 décembre, environ 30 000 réfugiés ont été pré-enregistré au Tchad par les autorités. Le chiffre de planification du HCR est de 60 000 réfugiés. Cependant, le pré-enregistrement des réfugiés est toujours en cours, les statistiques sont donc provisoires. De plus, un nombre, inconnu à ce stade, de réfugiés camerounais sont hébergés par des familles hôtes tchadiennes, et parmi les nouveaux arrivants il peut y avoir des retournés tchadiens. Les mouvements pendulaires restent fréquents.

Les évaluations multi-sectorielles rapides des besoins continuent d’être menées par le RRM, ainsi que par le Comité International de la Croix Rouge (CICR). Les rapports et les informations d’évaluations sont partagés avec la communauté humanitaire qui continue de se positionner pour la réponse sectorielle en coordination avec les autorités administratives. Des mémorandums d’entente (MOU) ont été signés entre le RRM et plusieurs acteurs humanitaires pour le partage d’information de la population affecté.

La grande difficulté reste les mouvements pendulaires et l’absence de pièces d’identité pour l’enregistrement des PDI. L’évaluation multisectorielle des besoins et le ciblage dans le Logone et Chari continue sur l’axe Kousseri - Logone Birni - centre. Le rapport de l’évaluation multi-sectorielle sera partagé dans la semaine du 28 décembre.

Le site de Domayo dans l’arrondissement de Maroua 1er est déjà opérationnel et trois sites ont été mis à disposition par les autorités dans l’arrondissement de Bogo. Dans le Logone et Chari, les PDI sont dispersées en familles d’accueil dans plusieurs localités, mais la plupart sont regroupées à Kalakafra et Zimado. Concernant le Mayo-Sava, les 297 PDI sont dispersés dans les abris spontanés et en famille d’accueil à Tagawa 1,2 et 3.

Aucune assistance n’a commencé dans le Mayo-Sava.