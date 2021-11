Cameroun : Extrême-Nord, Rapport de situation No. 14, Septembre 2021

Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 1er au 30 septembre 2021. Le prochain rapport sera publié en novembre 2021.

FAITS SAILLANTS

• Réouverture officielle de la frontière entre Fotokol au Cameroun et Gambaru au Nigéria, après sept ans de fermeture, et relance des activités socio-économiques dans les deux villes frontalières.

• La Délégation régionale de la santé publique a enregistré 75 888 cas de paludisme et 154 décès au 31 août 2021.

• Le 27 septembre, dans le cadre du processus de rapatriement des réfugiés camerounais au Tchad, ces derniers, accompagnés des autorités administratives du Tchad et du Cameroun, ainsi que du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), ont effectué une visite « Go and See » dans les 18 villages affectés par des conflits intercommunautaires dans l’arrondissement du Logone Birni.

• 855 ex-repentis Nigérians du centre de Désarmement Démobilisation et Réintégration (DDR) de Meri ont été rapatriés au Nigeria à la suite de la visite conjointe des Gouverneurs de l’Etat de Borno au Nigéria et de l’Extrême-Nord du Cameroun à Mora.

• La Délégation régionale de la santé publique a annoncé la rupture du stock de vaccin Astrazeneca dans la région. Seuls les vaccins Sinopharm et Johnson & Johnson sont

disponibles.